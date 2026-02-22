ЗАРЕЖДАНЕ...
Мартин Бусаров отново ще бъде начело на РИК - Благоевград, заместниците му ще избира ЦИК
На консултациите присъстваха парламентарно представените партии и коалиции в 51-то Народно събрание на Република България.
На проведените консултации се постигна съгласие за: председател на РИК – Мартин Бусаров от Коалиция ГЕРБ-СДС, за секретар на РИК – Йорданка Борисова от Партия "Възраждане“.
За четирите места за заместник-председатели в РИК бяха направени общо пет предложения – от Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“, от Коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало“, Коалиция "БСП- Обединена левица“, Партия "Има такъв народ“ и Коалиция "Алианс за права и свободи“. Съгласие за тези позиции не бе постигнато.
Тъй като не бе постигнато съгласие между присъстващите за заместник-председатели на РИК-Благоевград, протоколът от проведената консултация заедно с предложенията, направени от партиите и коалициите, ведно с приложените в тях документи, посочени в т. 6 от Решение 4440-НС от 19.02.2026 г., ще бъдат изпратени в ЦИК, където ще бъде взето окончателно решение за избор на четирима заместник-председатели на РИК- Благоевград.
