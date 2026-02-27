ЗАРЕЖДАНЕ...
"Марта фест" обедини децата на Благоевград около една от най-българските традиции
Празничната програма включваше изпълнения на децата от ФГ "Бисери“, ДЮФА "Пиринска китка“ и водещите от Детско студио "Публични изяви“, които поздравиха всички гости и участници в събитието. С песни, танци и много настроение малките таланти създадоха истински празник на българския дух.
Кулминацията на инициативата беше подреждането на обща инсталация от изработените мартеници. Цветната композиция украси цялата алея на квартал Вароша, както и пространството пред Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, превръщайки района в символ на пролетта, традицията и детското творчество.
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента "СледващоПоколениеЕС“ (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за Община Благоевград“ от 29.10.2025 г., договор № BG-RRP-11.021-0017-C01, по Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.
