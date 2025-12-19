Георги Динев бе посетен от деца сурвакари от Детска градина №6 "Щастливо детство“, група "Слънчогледи“, Благоевград.
Малките гости, заедно със своите учители г-жа Илиева и г-жа Станоева, както и директорът на детската градина г-жа Екатерина Янчева внесоха празничен дух и добро настроение в сградата на Областна администрация.
Сурвакарите изпълниха традиционния обичай и отправиха благопожелания за здраве, късмет и успешна година, като поднесоха и обредна питка – символ на изобилие и плодородие.
Областният управител ги посрещна с усмивка и благодари на децата и техните учители за вниманието и за съхраняването на българските традиции, като им пожела весели празници, здраве и безгрижно детство. В знак на благодарност децата получиха подаръци, а срещата завърши с обща снимка и празнични пожелания за светли и топли коледни дни.
