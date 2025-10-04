ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Стартът и финалът бяха на площад "Георги Измирлиев“, като трасето с дължина 4,11 км премина през централните части на областния център.
Всички финиширали участваха в томбола с атрактивни награди, която се проведе веднага след като и последният участник стигна до финала. Печелившите бяха изтеглени от благоевградския лекоатлет Иво Балабанов, участвал в Младежките олимпийски игри в Нанджинг, Китай.
Преди старта кметът Методи Байкушев приветства бегачите и подчерта значението на спорта за здравето, като призова всички да бъдат пример за децата и младежите и да водят здравословен живот.
За безопасност и удобство бегачите бяха разпределени в три групи – за активно спортуващи, за начинаещи и за хора без подготовка, включително участници с физически затруднения.
По трасето доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода се грижеха за комфорта на участниците.
"Голямото градско бягане“ цели да насърчи здравословния начин на живот, независимо от възраст и физическа подготовка.
Инициативата се реализира със спонсорската подкрепа на А1 България, ISOSPORT, вода "Предела“, BeautyLife Fitness, Golden GYM, BUILD fitness center, Fitness MYGYM и MaxPump Фитнес. Организатори са Община Благоевград, в партньорство с БЧК, Аварийно-спасителен отряд и Спортен клуб по лека атлетика "Хермес 2022“.
