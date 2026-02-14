По повод Деня на археолога Исторически музей - Петрич превърна Музейната си работилница в място за истински открития. Децата се запознаха с инструментите на археолога, научиха как протичат разкопките и сами търсиха "съкровища“ в пясъчника с артефакти."Така си поговорихме и за Хераклея Синтика – древния град, в който хората са живели, строили и празнували преди много векове. Запознахме се и с бог Дионис – бога на виното, лозята и веселите празници. Разбрахме защо е бил толкова почитан и какви символи са го представяли – грозд и бръшлянов венец", допълниха от музея.В края на работилницата всички, от най-малки до най-големи, изработиха глинени плочки със символите на Дионис и усетиха колко интересна може да бъде археологията, когато я преживееш.