Магично начало на Blagoevgrad Blues & Jazz. Фестивалът започна с вълнуващо завръщане към корените и среща с легендите. Във фоайето на Общината изложбата "ФЕСТИВАЛ/ИСТОРИЯ“ на Атанас Китанов събра музиканти и приятели, а фотографите, запечатали духа на фестивала през годините, бяха отличени за своя принос.Емоциите се пренесоха в Stage Bar, където голямата Мими Николова, Александра Полежанова и режисьорът Владимир Мастиков представиха филма "Синьо“. Вечерта се превърна в истински празник на приемствеността – децата от вокално студио "Фа диез“ развълнуваха публиката с най-големите хитове на Мими Николова, изпълнени пред самата нея.Това събитие се организира от Община Благоевград в партньорство със Sofia Bllues Foundation, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.