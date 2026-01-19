Пожар е възникнал в търговски обект на улица "Цар Освободител“ в Кюстендил, предаде. Инцидентът е станал на първия етаж на сграда, в която се помещава магазин за продажба на строителни материали и железария, разположен на централната улица в града, под "Хисарлъка“.От Областната дирекция на МВР – Кюстендил информираха за ФОКУС, че най-вероятната причина за пожара е късо съединение. На място са изпратени два екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. Огънят е потушен, като работата на противопожарните екипи продължава.Няма данни за пострадали хора. В момента се установяват нанесените материални щети.