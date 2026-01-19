ЗАРЕЖДАНЕ...
Магазин пламна в Кюстендил
От Областната дирекция на МВР – Кюстендил информираха за ФОКУС, че най-вероятната причина за пожара е късо съединение. На място са изпратени два екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. Огънят е потушен, като работата на противопожарните екипи продължава.
Няма данни за пострадали хора. В момента се установяват нанесените материални щети.
Студ сковава България, ниски температури в Благоевград през уикен...
08:50 / 17.01.2026
08:50 / 17.01.2026
