МВнР предупреждава за ескалация на риска в региона на Близкия изток, като въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

Призоваваме българските граждани да напуснат Израел и Иран и да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства.

Съветваме намиращите се в региона сънародници да се регистрират в рубриката "Пътувам за“ използвайки бутона "Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата, се казва още в изявленито на МВнР.