Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС се приемат денонощно на:
- телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център": тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; факс: +359 2 870 71 37
- e-mail: crisis@mfa.bg
- на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства;
- следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.
МВнР подчертава, че вече е повишило степента за риск ро отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
