Борислав Гуцанов.
По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.
"Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства", допълни той.
Гуцанов подчерта, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.
"Очакваме одобрението, за да подпомогнем почистване на сухи дерета, на реки, корита, залесяване, тоест превантивно да се вземат мерки, а не след като стане проблемът, ние тогава да се чудим какво се е случило“, каза министърът.
