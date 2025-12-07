Сподели close
Екипите на Агенцията за социално подпомагане имат пълна готовност да окажат помощ на пострадалите от наводненията от преди ден в Бургаско. Ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага по закон като помощ при бедствие, но и допълнителни средства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.

"Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства", допълни той. 

Гуцанов подчерта, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.

"Очакваме одобрението, за да подпомогнем почистване на сухи дерета, на реки, корита, залесяване, тоест превантивно да се вземат мерки, а не след като стане проблемът, ние тогава да се чудим какво се е случило“, каза министърът.