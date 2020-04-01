ÌÑ ïðåäëàãà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äà ïðîäúëæè îùå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:20 / 01.04.2020Êîìåíòàðè (167)40
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"Áúëãàðèÿ ñå áîðè ñ âñè÷êè âúçìîæíè óñèëèÿ çà îãðàíè÷àâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ñ COVID-19, êàòî èçìåðåíèÿòà íà êðèçàòà âñå îùå íå ìîãàò äà áúäàò îöåíåíè è ïðîãíîçèðàíè. Íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà ñèñòåìà ìîæå äà áúäå íàìàëåí åäèíñòâåíî ÷ðåç óäúëæàâàíå íà ñðîêîâåòå è ìåðêèòå çà ñîöèàëíà èçîëàöèÿ  è çà  áîðáà ñ ïàíäåìèÿòà çà äà áúäå åôåêòèâíî îâëàäÿíà. Òåçè äåéñòâèÿ ñå ïîòâúðæäàâàò è îò äàííèòå è ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, ñúçäàäåí ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ", ñå êàçâà â ñúîáùåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.




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