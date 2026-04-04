Любим атракцион на децата на Благоевград отваря врати на 6 април, съобщиха от Община Благоевград.

Всички съоръжения във Въжения парк са преминали задължителен технически преглед и отговарят на изискванията за безопасност, като разполагат с необходимите лицензи.

Обектът предлага два въжени кръга. Първият е предназначен за деца на възраст от 5 до 8 години, а вторият е за деца над 8 години.

На разположение на посетителите са и два батута с максимално допустимо тегло до 100 кг.

Работното време на парка ще бъде всеки ден от 11:00 до 18:00 часа, с обедна почивка в интервала от 14:00 до 14:30 часа. При неблагоприятни метеорологични условия обектът няма да работи с оглед гарантиране сигурността на посетителите.