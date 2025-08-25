ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Лятно кино под звездите" превърна три августовски вечери в Благоевград в среща с историите на вдъхновяващи личности
Инициативата, която тази година привлече по-широка публика, оправда очакванията и се наложи като една от най-посещаваните културни прояви в града, съчетавайки стойностното българско кино с приятна атмосфера под открито небе.
Началото беше поставено с биографичната драма "Без крила“ на режисьора Ники Илиев.
Втората вечер беше посветена на футболната легенда Георги Аспарухов – Гунди.
Финалът на програмата събра зрителите около историята на изключителния юрист и преподавател Кристиан Таков. Документалният филм "Моралът е доброто“ обедини интервюта, архивни кадри и спомени на негови колеги, приятели и студенти, очертавайки портрет на човек с непреклонни принципи и силна обществена позиция.
Събитието се организира от Община Благоевград със съдействието на "Виваком България“ и "Карлсберг България“.
