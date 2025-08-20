ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
Утре, 21 август, ще бъде излъчена биографичната филмова драма "Без крила“, режисирана от Ники Илиев. Филмът проследява живота на параолимпийския шампион Михаил Христов от момента на трагичен инцидент, довел до загуба на двете му ръце, през трудностите и вътрешните му борби, до триумфа му като шампион, изобретател на протези и вдъхновяващ лектор. В главната роля Наум Шопов – младши.
На 22 август, зрителите ще се докоснат до историята на един от най-обичаните български футболисти Георги Аспарухов - Гунди. Биографичната драма "Гунди – Легенда за любовта“ (2024) на режисьора Димитър Димитров разказва за живота и кариерата на Гунди и за любовта му с Величка Маркова – Лита. В главните роли Павел Иванов и Александра Свиленова. Филмът е признат за най-гледан български филм след 1989 година.
Финалната, трета вечер – 23 август, е посветена на Кристиан Таков – юрист, преподавател, доктор по право и един от най-светлите умове на съвременна България. Документалният филм "Моралът е доброто“ съчетава интервюта, архивни кадри и лични разкази от колеги, приятели и студенти. Лентата изгражда портрет на човек с непреклонни принципи и силна обществена позиция, оставил дълбока следа в правната и обществената мисъл у нас.
Прожекциите са в парк "Македония“ с начален час 20.30 часа. Входът е свободен!
Лятното кино се организира от Община Благоевград, с подкрепата на "Виваком България" и "Карлсберг България".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: