Лек автомобил катастрофира рано сутринта в Петрич, като нанесе материални щети на още две паркирани коли. Инцидентът е станал на 21 декември 2025 г. около 06:05 ч. на улица "Св. св. Кирил и Методий", съобщиха от ОДМВР - Благоевград.По първоначална информация лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж от града, се е движил с несъобразена с пътните условия скорост и е ударил паркиран на тротоара автомобил "Хюндай". Вследствие на удара той се е блъснал и в паркиран до него "Мерцедес".При произшествието няма пострадали хора. Нанесени са материални щети. По случая е образувано досъдебно производство.