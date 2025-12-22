ЗАРЕЖДАНЕ...
Лек автомобил се вряза в паркирани коли в Петрич
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж от града, се е движил с несъобразена с пътните условия скорост и е ударил паркиран на тротоара автомобил "Хюндай". Вследствие на удара той се е блъснал и в паркиран до него "Мерцедес".
При произшествието няма пострадали хора. Нанесени са материални щети. По случая е образувано досъдебно производство.
