Лек автомобил се преобърна на централен булевард в Благоевград
На място има линейка. Към момента няма информация за пострадали хора. Движението в района на инцидента е затруднено. От публикуваните кадри става ясно, че минувачи също оказват съдействие на терен.
В Благоевград пътните настилки са мокри и хлъзгави, затова апелираме към шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, предвид валежите от дъжд през целия ден.
