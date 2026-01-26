Лек автомобил се е преобърнал в района на булевард "Джеймс Баучер" в Благоевград, става ясно от публикация във Facebook.На място има линейка. Към момента няма информация за пострадали хора. Движението в района на инцидента е затруднено. От публикуваните кадри става ясно, че минувачи също оказват съдействие на терен.В Благоевград пътните настилки са мокри и хлъзгави, затова апелираме към шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, предвид валежите от дъжд през целия ден.