Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Лек автомобил се е преобърнал в района на булевард "Джеймс Баучер" в Благоевград, става ясно от публикация във Facebook. 

На място има линейка. Към момента няма информация за пострадали хора. Движението в района на инцидента е затруднено. От публикуваните кадри става ясно, че минувачи също оказват съдействие на терен. 

В Благоевград пътните настилки са мокри и хлъзгави, затова апелираме към шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, предвид валежите от дъжд през целия ден.