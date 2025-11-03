Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Легендарният Фолклорен ансамбъл "Пирин" - Благоевград бе отличен с престижната награда "Кристална лира 2025"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:05Коментари (0)120
©
Легендарният Фолклорен ансамбъл "Пирин“ - Благоевград бе отличен с престижната награда "Кристална лира 2025“ в категория "Музикален фолклор“ за спектакъла "Благодат“ - признание за високия професионализъм, сценично майсторство и всеотдайност в опазването на българското народно изкуство.

Отличието бе връчено на 1 ноември - Деня на народните будители, когато Съюзът на българските музикални и танцови дейци и "Кантус Фирмус“ АД за 28-и пореден път раздадоха наградите "Кристална лира“ за върхови постижения в областта на музикалното и танцовото изкуство.

Тържествената церемония се състоя в Националния музикален театър "Стефан Македонски“.

"Това отличие е резултат от любовта ни към българската традиция и вдъхновението, което черпим от нашите предци. Благодарим на журито за признанието и на публиката - за безусловната подкрепа и обич!“, споделят от екипа на ансамбъла.

Тази висока награда е поредното доказателство за значимото място на Фолклорен ансамбъл "Пирин“ - Благоевград в културния живот на България и за мисията му да пази, развива и популяризира народното ни богатство у нас и по света






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Бюджет 2026
Катастрофа с много коли на "Витошка"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: