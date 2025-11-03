© Легендарният Фолклорен ансамбъл "Пирин“ - Благоевград бе отличен с престижната награда "Кристална лира 2025“ в категория "Музикален фолклор“ за спектакъла "Благодат“ - признание за високия професионализъм, сценично майсторство и всеотдайност в опазването на българското народно изкуство.



Отличието бе връчено на 1 ноември - Деня на народните будители, когато Съюзът на българските музикални и танцови дейци и "Кантус Фирмус“ АД за 28-и пореден път раздадоха наградите "Кристална лира“ за върхови постижения в областта на музикалното и танцовото изкуство.



Тържествената церемония се състоя в Националния музикален театър "Стефан Македонски“.



"Това отличие е резултат от любовта ни към българската традиция и вдъхновението, което черпим от нашите предци. Благодарим на журито за признанието и на публиката - за безусловната подкрепа и обич!“, споделят от екипа на ансамбъла.



Тази висока награда е поредното доказателство за значимото място на Фолклорен ансамбъл "Пирин“ - Благоевград в културния живот на България и за мисията му да пази, развива и популяризира народното ни богатство у нас и по света