На 23 декември ледената пързалка в центъра на Благоевград се превръща в сцена на истинско "Коледно шоу" с участието на състезатели от Българска федерация по кънки.

В навечерието на Рождество, коледните светлини на Благоевград ще бъдат фон за магичните изпълнения на състезателките по фигурно пързаляне:

Александра Фейгин, която спечели квота за Олимпийските игри през 2026 година, Кристина Григорова, Киара Христова, Милена Велчева, Ивайла Месечкова, Вяра Донева, Алиса Велбовец и Александра Илина.

Община Благоевград кани всички жители и гости да се присъединят към събитието "Коледно шоу" на 23.12. (вторник) от 18:00 часа на площад "Георги Измирлиев".