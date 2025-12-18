ЗАРЕЖДАНЕ...
Ледената пързалка в центъра на Благоевград се превръща в сцена на истинско "Коледно шоу"
В навечерието на Рождество, коледните светлини на Благоевград ще бъдат фон за магичните изпълнения на състезателките по фигурно пързаляне:
Александра Фейгин, която спечели квота за Олимпийските игри през 2026 година, Кристина Григорова, Киара Христова, Милена Велчева, Ивайла Месечкова, Вяра Донева, Алиса Велбовец и Александра Илина.
Община Благоевград кани всички жители и гости да се присъединят към събитието "Коледно шоу" на 23.12. (вторник) от 18:00 часа на площад "Георги Измирлиев".
