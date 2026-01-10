ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил ще бъде домакин на значимо национално събитие
Новият лауреат на наградата "Майстора“ за 2025 година ще получи своето отличие по време на тържествена церемония, която по традиция се провежда на рождения ден на нейния патрон. Събитието ще се състои в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ в град Кюстендил, като по повод годишнината от рождението на художника и връчването на националното отличие галерията подготвя специална програма за посетителите.
Годишната Национална награда за живопис е учредена съвместно от Община Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници, като символ на признание към високите постижения в съвременното българско изкуство.
