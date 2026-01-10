Кюстендил отново ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в националния художествен календар, предаде. На 1 февруари 2026 година от 12.00 часа предстои официалното връчване на Националната награда за живопис "Владимир Димитров – Майстора“ – едно от най-престижните отличия в българското изобразително изкуство. Наградата се присъжда ежегодно на един български художник за изключителни постижения и ярък творчески принос през изминалата година.Новият лауреат на наградата "Майстора“ за 2025 година ще получи своето отличие по време на тържествена церемония, която по традиция се провежда на рождения ден на нейния патрон. Събитието ще се състои в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ в град Кюстендил, като по повод годишнината от рождението на художника и връчването на националното отличие галерията подготвя специална програма за посетителите.Годишната Национална награда за живопис е учредена съвместно от Община Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници, като символ на признание към високите постижения в съвременното българско изкуство.