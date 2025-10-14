ЗАРЕЖДАНЕ...
|Купуват три нови машини за по-чиста градска среда в Благоевград
За доставката им е обявена обществена поръчка, като крайният срок за подаване на оферти от кандидатите е 10 ноември.
Машините ще бъдат различни по вид, а именно със система за миене и дезинфекция под налягане, със система за снегопочистване и опесъчаване, както и с трета допълнителна четка.
Прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 825 000 лева без ДДС.
Новата техника ще бъде закупена със средства от възстановени отчисления на Община Благоевград от РИОСВ.
С инвестицията общинското ръководство цели да повиши качеството на живот в града и малките населени места.
Припомняме, че през август бяха закупени и два нови сметосъбиращи автомобила, отново с възстановени отчисления от РИОСВ.
Голяма част от техниката, с която разполага Община Благоевград към момента, е изключително остаряла и амортизирана, което, от една страна, влияе негативно на ефективността на работния процес, а от друга оскъпява разходите за поддръжка и ремонти на самите машини.
