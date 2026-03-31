Културни експерти от община Благоевград придобиха нови практически умения за разработване, кандидатстване и управление на проекти с национално и европейско финансиране по време на двудневно обучение на 30 и 31 март в Камерна опера. Участниците научиха как да формулират проектни идеи, да подготвят предложения според изискванията на различни програми и да се ориентират в критериите за оценка на финансиращите организации, като така значително разшириха своята квалификация.Програмата комбинира лекции, демонстрации и индивидуална работа, като специално внимание бе отделено на избора на подходяща финансираща програма, структурата на проектното предложение, работа с формуляри и избягване на често срещани грешки.Обучението беше водено от двама опитни специалисти, които представиха както стратегическата, така и практическата страна на подготовката на проектни предложения:Лектор през първия ден бе Янина Танева, председател на фондация "Фабрика за идеи“. Той бе посветен на развитието на проектна идея, нейното социално въздействие и възможностите за финансиране. Участниците работиха активно върху формулиране и прецизиране на собствени идеи, съобразени с изискванията на различни финансиращи програми.Янина Танева е стратегически комуникатор, обучител и социален предприемач с дългогодишен опит в проекти с социално и културно въздействие. Тя разработва и управлява инициативи в областта на културата, социалното предприемачество и гражданското участие, включително по национални и международни програми за финансиране. Притежава задълбочена експертиза в подготовката на проектни предложения, стратегическото позициониране и изграждането на партньорства.Като обучител и лектор, Янина Танева работи с културни оператори, неправителствени организации и млади предприемачи, насърчавайки идеи с потенциал за социална промяна чрез съчетаване на креативен подход и устойчиви модели за реализация.Лектор през втория ден бе Иван Тодоров, независим артист и член на Експертния съвет на Общински фонд "Култура“ Благоевград. Той разгледа процеса на кандидатстване и реализация на проекти от гледна точка на оценителя.Участниците се запознаха с ключовите критерии за одобрение и научиха как да избегнат най-честите грешки при подготовката на проектни предложения.След обучението културните експерти разшириха своите компетенции и придобиха ясно формулирани проектни идеи, практически умения за подготовка на проекти и по-добро разбиране на механизмите за финансиране, което ще им помогне да реализират инициативи с реално социално и културно въздействие.Събитието е част от усилията за укрепване на професионалния капацитет на културните експерти в общината и развитие на местната културна политика.Обучението се проведе в рамките на проекта BG-RRP-11.021-0017-C01 "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ и Схемата за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.