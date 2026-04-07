За първи път на театралната сцена ще бъде представена пиесата "Дами канят“ по емблематичния роман на Георги Мишев. Голямото тетрално събитие ще се проведе на 23 април на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Това съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на културния институт.

Една от най-обичаните, най-разпознаваеми и най-цитирани български истории поема своя нов, вълнуващ сценичен път. Със своя фин хумор, незаменима чувствителност, топла меланхолия и болезнено точни наблюдения върху любовта, самотата и човешките илюзии, "Дами канят“ отдавна е надраснал границите на популярния сюжет и се е превърнал в културен знак, в жива памет за цяла епоха. Днес тази легендарна история получава нов живот – този път в театъра.

Сред най-силните акценти на предстоящата премиера безспорно е Калин Врачански в ролята на инструктора – образ, останал в националната културна памет с неустоим чар, магнетично присъствие и с една от най-паметните реплики в българското кино: "Знаеш ли, че имаш страшни очи?“. Обичан от благоевградската публика и добре познат със своите впечатляващи участия в "Съмнение“, "Метаморфози“ и "Комедия за тенори“, Калин Врачански се изправя пред ново сценично предизвикателство – да вдъхне нов живот на един от най-разпознаваемите образи в българската културна памет.

Сценичната адаптация на Ваня Щерева и Димитър Калбуров превръща познатата история в динамичен, съвременен и емоционално наситен спектакъл, а режисьорът Асен Блатечки застава начело на постановъчния процес с размах, чувство за ритъм и усет към актьорската природа на текста. Освен като режисьор, той ще се включи и в актьорския състав, което допълнително засилва очакванията към спектакъла.

Сценографията е дело на Николай Николов, а костюмите – на Ванина Цандева. Постановката събира на една сцена впечатляващ актьорски ансамбъл от различни поколения и ярки сценични присъствия: Калин Врачански, Асен Блатечки, Милена Маркова–Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Керанова, Константина Георгиева, Лили Сучева, Лора Христова, Мариана Бонева, Пепа Манева и Огнян Спиров.

"Дами канят“ се очертава като една от най-бляскавите, най-очакваните и най-вълнуващите премиери в репертоара на театъра – спектакъл, който обещава не просто среща с познато заглавие, а истинско театрално събитие. Постановка, която ще върне публиката към една любима история, но и ще я накара да я преживее отново – с усмивка, носталгия и силно емоционално разпознаване.

Премиерата на "ДАМИ КАНЯТ“ е на 23 април в Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград.

С тази премиера Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград подготвя за своята публика вълнуваща театрална вечер с празничен заряд, грандиозно настроение и множество изненади, достойни за едно от най-очакваните събития в културния живот на града.

Билетите вече са в продажба.