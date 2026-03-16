23-годишна жена и непълнолетен младеж от Разлог са извършили кражба на соларен кабел, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.От полицията уточняват, че след получен в РУ-Разлог сигнал за извършена, за времето от 17:00 часа на 11 до 13 март, кражба на около 2 000 метра соларен кабел от бивш завод на улица "Годлевско шосе“ в град Разлог, от работещите по случая полицейски служители е установено, че извършителя на деянието са 23-годишна жена и непълнолетен младеж от град Разлог.Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.