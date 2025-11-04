ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Кратък рай" на Николай Искренов гостува в Кюстендил
Николай Искренов е поет на свежия хумор и мъдрата сатира, но създава и дълбоко лирични, изстрадани стихове. Роден е през 1961 г. в София. През годините е работил като учител, хамалин, шофьор и пазач – опит, който придава неподправена човечност и реализъм на неговото творчество.
"Седемте цикъла естествено преминават един след друг – от тъй наречената чиста лирика до иронията и най-вече до самоиронията. А самоиронията не всеки я владее... И което е най-важното – тази книга изобилства от стихове, които хващат за гърлото, че и за сърцето“, казва за книгата и творчеството на Николай Искренов писателят Васил Сотиров.
Поетът започва да публикува свои епиграми и хумористични стихотворения през 1990 г. във вестниците "Стършел“ и "Тримата глупаци“. По-късно лириката му намира място и в списанията "Пламък“ и "Български писател“. Негови стихотворения са включвани в различни поетични алманаси. Участвал е в редица литературни конкурси, в много от които е отличаван с награди.
