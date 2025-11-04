"Кратък рай" на Николай Искренов гостува в Кюстендил

© Фокус Архив В Кюстендил ще бъде представена книгата "Кратък рай“ на поета Николай Искренов, предаде "Фокус“. Организатор на проявата е читалище "Братство“, а събитието ще се проведе от 17.00 часа в залата на читалище "Пробуда“ в Кюстендил.



Николай Искренов е поет на свежия хумор и мъдрата сатира, но създава и дълбоко лирични, изстрадани стихове. Роден е през 1961 г. в София. През годините е работил като учител, хамалин, шофьор и пазач – опит, който придава неподправена човечност и реализъм на неговото творчество.



"Седемте цикъла естествено преминават един след друг – от тъй наречената чиста лирика до иронията и най-вече до самоиронията. А самоиронията не всеки я владее... И което е най-важното – тази книга изобилства от стихове, които хващат за гърлото, че и за сърцето“, казва за книгата и творчеството на Николай Искренов писателят Васил Сотиров.



Поетът започва да публикува свои епиграми и хумористични стихотворения през 1990 г. във вестниците "Стършел“ и "Тримата глупаци“. По-късно лириката му намира място и в списанията "Пламък“ и "Български писател“. Негови стихотворения са включвани в различни поетични алманаси. Участвал е в редица литературни конкурси, в много от които е отличаван с награди.