На 250 кв.метра кино стена в 10 Cineplex Mannheim в град Манхайм, Германия, бе показан премиерно музикално-документалният филм "Protectors of the Earth“. Лентата бе заснета на територията на Националния парк "Пирин“ миналата зима.Орестър "Арамис“ към Международен културен център Манхайм и техните приятели от българския младежки хор "Елици“ сътвориха пленителна музика в зимната планина. За да бъде съвършено изпълнението им, на 2700 метра надморска височина звуча и концертен роял, съобщиха от Община Банско.Възхитителната, но и екстремна среда в Пирин през зимата е не само фон, а част от съдържанието на филма, в който музиката, природата и човешкото действие са в пряко взаимодействие.Премиерата на международния филмов проект "Protectors of the Earth“ съчета музика, кино и социална ангажираност, чийто фокус бе поставен върху силата на творческото сътрудничество, което показва до какви висоти може да стигне – в преносен и в буквалния смисъл.В речта си при откриването Торстен Риле - кмет на културата, икономиката и социалните дейности на град Манхайм, посочи проекта като пример за това как младите хора могат да дадат импулс за социална ангажираност чрез изкуството без граници.В изпратеното от Стойчо Баненски, кмет община Банско, приветствие към публиката бе подчертано значението на международното партньорство и символичната връзка между Манхайм - официално признат за UNESCO Град на музиката (UNESCO City of Music) заради богатата си музикална история и Национален парк "Пирин“, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно природно наследство.Ребека Рааб от Международния филмов фестивал Манхайм-Хайделберг, който тази година отбелязва своя 75-годишен юбилей, подчерта изключителното значение на проекта и изрази подкрепата на филмовия фестивал към младите творци и тяхната креативност в този иновативен формат.Освен музикално-документалния филм "Protectors of the Earth“, беше представен и документален филм, който проследява създаването на проекта, общественото влияние на оркестър "Арамис“ и сътрудничество с хор "Елици“.Премиерата на филма в град Банско ще бъде на 27.02.2026 г. от 18:00 часа в големия салон на читалище "Никола Вапцаров“.