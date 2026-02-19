Сподели close
На 250 кв.метра кино стена в 10 Cineplex Mannheim в град Манхайм, Германия, бе показан премиерно музикално-документалният филм "Protectors of the Earth“. Лентата бе заснета на територията на Националния парк "Пирин“ миналата зима.

Орестър "Арамис“ към Международен културен център Манхайм и техните приятели от българския младежки хор "Елици“ сътвориха пленителна музика в зимната планина. За да бъде съвършено изпълнението им, на 2700 метра надморска височина звуча и концертен роял, съобщиха от Община Банско. 

Възхитителната, но и екстремна среда в Пирин през зимата е не само фон, а част от съдържанието на филма, в който музиката, природата и човешкото действие са в пряко взаимодействие.

Премиерата на международния филмов проект "Protectors of the Earth“ съчета музика, кино и социална ангажираност, чийто фокус бе поставен върху силата на творческото сътрудничество, което показва до какви висоти може да стигне – в преносен и в буквалния смисъл.

В речта си при откриването Торстен Риле - кмет на културата, икономиката и социалните дейности на град Манхайм, посочи проекта като пример за това как младите хора могат да дадат импулс за социална ангажираност чрез изкуството без граници.

В изпратеното от Стойчо Баненски, кмет община Банско, приветствие към публиката бе подчертано значението на международното партньорство и символичната връзка между Манхайм - официално признат за UNESCO Град на музиката (UNESCO City of Music) заради богатата си музикална история и Национален парк "Пирин“, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно природно наследство.

Ребека Рааб от Международния филмов фестивал Манхайм-Хайделберг, който тази година отбелязва своя 75-годишен юбилей, подчерта изключителното значение на проекта и изрази подкрепата на филмовия фестивал към младите творци и тяхната креативност в този иновативен формат.

Освен музикално-документалния филм "Protectors of the Earth“, беше представен и документален филм, който проследява създаването на проекта, общественото влияние на оркестър "Арамис“ и сътрудничество с хор "Елици“.

Премиерата на филма в град Банско ще бъде на 27.02.2026 г. от 18:00 часа в големия салон на читалище "Никола Вапцаров“.