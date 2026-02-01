ЗАРЕЖДАНЕ...
Край на лева: От днес еврото е единствената официална валута в България
От Министерството на финансите напомнят, че търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.
Цените на стоките и услугите ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Обмяна на банкноти и монети
ФОКУС припомня, че ако все още разполагате с левове, можете да ги обмените без такси в клоновете на търговските банки, както и в "Български пощи" до 30 юни 2026 г. А в БНБ обмяната е безсрочна.
"Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции'', допълват още от МФ.
