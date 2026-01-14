Броени дни след края на коледно-новогодишни цикъл от празници в Благоевград започна демонтирането на коледната украса, видяПремахването ѝ започна в началото на седмицата с демонтирането на коледните къщички, част от празничния базар в Благоевград.Днес служители на Общината започнаха разглабянето на голямата украса в центъра на града, както и прибирането на останалите светещи декорации, които повдига духа на благоевградчани покрай празниците.В обедните часове започна и демонтирането на гигантската червена панделка, която бе поставена на фасадата на Община Благоевград.