ЗАРЕЖДАНЕ...
Край на коледното настроение в Благоевград! Демонтират украсата
© ФОКУС
Премахването ѝ започна в началото на седмицата с демонтирането на коледните къщички, част от празничния базар в Благоевград.
Днес служители на Общината започнаха разглабянето на голямата украса в центъра на града, както и прибирането на останалите светещи декорации, които повдига духа на благоевградчани покрай празниците.
В обедните часове започна и демонтирането на гигантската червена панделка, която бе поставена на фасадата на Община Благоевград.
Още по темата
/
Ивановден е!
07.01
Още от категорията
/
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог
13.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за финансиране на бизнеса в Кюстендил
19:39 / 13.01.2026
Три фирми в оспорвана битка за благоевградския планетариум
16:22 / 13.01.2026
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрот...
18:03 / 13.01.2026
Благоевградчани отдадоха почит към Пейо Яворов и Мара Бунева
15:42 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.