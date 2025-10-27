ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
В обедните часове, на 23 октомври, в РУ-Благоевград е подаден сигнал, че дни по-рано е извършена кражба на дрехи от магазин. Обектът се намира в търговски център в областния град.
Образуван е заявителски материал.
Разследването по случая продължава.
