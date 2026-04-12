За поредна година в разложкото село Елешница сътвориха най-красивия и най-обичания си празник на Великден. Това е събитие, което съчетава традиция, всеотдайност и любов. Празник, който пробужда природата, гони злото и дава път на Светлината на Възкресението, съобщиха от Общината.

Началото на празника поставиха кметът на селото Владимир Фръндев и кметът на община Разлог Красимир Герчев, които поздравиха жителите и гостите с Възкресение Христово и пожелаха здраве и мир във всеки дом. Сред официалните гости бяха и Иван Герчев – народен представител в 51-ото Народно събрание на Република България, Славчо Фарфаров и Христо Зайков – зам.-кметове на община Разлог, както и общинските съветници Марио Терзиев и Кирил Калоянов, които уважиха празника и споделиха емоцията на този ден.

Празникът започна по стар обичай – на всеки гост бяха поднесени хляб и великденско яйце като символ на благоденствие, здраве и ново начало, съпроводени с топли благопожелания. За кратко време площадът се изпълни с пъстра палитра от носии, емоции и традиции, събрали в себе си енергията и любовта на елешничани.

Кукерските групи от махалите "Юрук махала“, "Плаж махала“ и "Гуджилец“, поведоха празника. В тях участват цели семейства – млади и стари, обединени от традицията. Напред вървят млади жени с хляб – за здраве и благослов, до тях невести с деца – символ на живота и бъдещето. А след тях идват кукерите – пазителите, които със страшните си маски и танци прогонват злото и проправят път на светлината. След тях се извива голямото, красиво елешнишенско хоро – живата връзка между поколенията.

Празникът е изпълнен с колорит и хумор – гърмят пушки и топове, веят се знамена, разиграват се атрактивни скечове, а въображението на участниците няма граници. Всичко това превръща площада в сцена на живата българска традиция.

На Великден площадът на Елешница става по-цветен, по-жив и по-усмихнат – с пъстрите носии, със силата на кукерските танци, със звуците на зурни и тъпани и с огромното хоро, което прегръща всички – всички, заредени с радост.

Великден в Елешница – неповторим празник, в който традицията оживява, а доброто побеждава.