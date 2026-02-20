Илияна Йотова, обясняваше тази сутрин как била говорила с някои от авторите на идеята за намаляването на секциите в Турция, но не е получила адекватно обяснение от вносителите на идеята. Вносителите сме ние. Тя разговори с "Възраждане" и с мен не е водила. Отговорът е даден отдавна. Това каза пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
"Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него. Политическата криза продължава да се задълбочава", коментира той.
"ПП-ДБ със своите неадекватни назначения, не знам волно или неволно, правят услуга на ГЕРБ и ДПС“, заяви Костадинов.
"Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство. Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президента Йотова. Ще ви припомня, че президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство. Вече има прецедент - кабинетът на Горица Кожарева бе отхвърлен заради Калин Стоянов", обясни още той.
"Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това? Те са били продукт на селекция. Всеки един от тези хора не е случаен.Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме откровени, ярко изразени политически лидери. Включително виждаме политически лидер на партия - Христанов, той председател на партия. И същевременно Йотова вчера каза, че вътре нямало партийни фигури", добави той.
По думите му няма министър в кабинетът, който да не го притеснява.
"Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката. Друг е въпросът обаче защо този човек толкова години е бил в Обществения съвет към ЦИК", каза той.
