Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Кон на пътя Симитли - Разлог!
Автор: Емануела Вилизарова 22:05 / 09.10.2025Коментари (0)82
© Facebook/Diana Russinova
На прохода Предел около отбивката за хижа “Предел" има свободно разхождащ се по платното за движение кон. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова преди минути.

"Спрях, обадих се на 112 и започнах да подавам сигнали с фенерче, за да предупреждавам идващите от Симитли към Разлог за опасността. В тъмното, макар и с жилетка, бях в огромен риск, защото хората рядко се съобразяват и преценяват правилно ситуацията. Честно казано не зная как не ме блъснаха", разказва още тя.

За повече от 20 мин и 2 обаждания на 112, никой не е дошъл. Никой от минаващите  не е спрял да помогне да се премести животното.

"Друг е въпросът как този кон се е озовал на пътя и се разхожда свободно. За малко самата аз щях да ударя животното, защото след излизане от крива (завой) конят беше препречил половината лента. Спаси ме това, че карах бавно и имам много хубави фарове. От дясно до мен се возеше майка ми и ако бях ударила животното…", продължава Русинова. 

Тя изрази благодарност за адекватната реакция от страна на Областно пътно управление Благоевград, и се надява да са успели да приберат животното.

Шофирайте внимателно!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Откриха скрит арсенал на хълма над Кюстендил
Откриха скрит арсенал на хълма над Кюстендил
10:14 / 08.10.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: