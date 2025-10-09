ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Кон на пътя Симитли - Разлог!
"Спрях, обадих се на 112 и започнах да подавам сигнали с фенерче, за да предупреждавам идващите от Симитли към Разлог за опасността. В тъмното, макар и с жилетка, бях в огромен риск, защото хората рядко се съобразяват и преценяват правилно ситуацията. Честно казано не зная как не ме блъснаха", разказва още тя.
За повече от 20 мин и 2 обаждания на 112, никой не е дошъл. Никой от минаващите не е спрял да помогне да се премести животното.
"Друг е въпросът как този кон се е озовал на пътя и се разхожда свободно. За малко самата аз щях да ударя животното, защото след излизане от крива (завой) конят беше препречил половината лента. Спаси ме това, че карах бавно и имам много хубави фарове. От дясно до мен се возеше майка ми и ако бях ударила животното…", продължава Русинова.
Тя изрази благодарност за адекватната реакция от страна на Областно пътно управление Благоевград, и се надява да са успели да приберат животното.
Шофирайте внимателно!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Откриха скрит арсенал на хълма над Кюстендил
10:14 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: