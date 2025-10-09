Кон на пътя Симитли - Разлог!

© Facebook/Diana Russinova На прохода Предел около отбивката за хижа “Предел" има свободно разхождащ се по платното за движение кон. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова преди минути.



"Спрях, обадих се на 112 и започнах да подавам сигнали с фенерче, за да предупреждавам идващите от Симитли към Разлог за опасността. В тъмното, макар и с жилетка, бях в огромен риск, защото хората рядко се съобразяват и преценяват правилно ситуацията. Честно казано не зная как не ме блъснаха", разказва още тя.



За повече от 20 мин и 2 обаждания на 112, никой не е дошъл. Никой от минаващите не е спрял да помогне да се премести животното.



"Друг е въпросът как този кон се е озовал на пътя и се разхожда свободно. За малко самата аз щях да ударя животното, защото след излизане от крива (завой) конят беше препречил половината лента. Спаси ме това, че карах бавно и имам много хубави фарове. От дясно до мен се возеше майка ми и ако бях ударила животното…", продължава Русинова.



Тя изрази благодарност за адекватната реакция от страна на Областно пътно управление Благоевград, и се надява да са успели да приберат животното.



Шофирайте внимателно!