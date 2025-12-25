ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледно мотошествие в Дупница в подкрепа на самотна майка
© Фокус
Събитието започна на паркинга на парк "Рила“, където беше поставена кутия за дарения. В обиколката се включиха мотористи, част от които бяха облечени като Дядо Коледа. Организаторите подчертаха, че безопасността и движението в група са били водещ приоритет за всички участници.
В инициативата се включиха и много семейства с деца, които посрещнаха с усмивки участниците в шествието, заменили традиционната шейна с мотоциклети. Събитието привлече хора с позитивно настроение и желание да помогнат.
Тазгодишната кауза беше посветена на самотна майка на четири деца от село Яхиново. Семейството се намира в тежко финансово положение, а две от децата са тригодишни близнаци, които съвсем наскоро са загубили своя баща след тежко заболяване. Жената, е без родители и преди броени дни е останала вдовица.
В резултат на благотворителното мотошествие са събрани общо 3550 лева, преброени от 15 участници. Сумата ще бъде предадена на майката още днес.
Организаторите изразиха благодарност към всички мотористи и граждани, включили се в каузата, като подчертаха, че когато хората са обединени, могат да бъдат истинска опора и надежда за нуждаещите се. Събитието завърши с пожелания за светли празници, здраве и вяра в доброто.
Още по темата
/
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово: За много благословени години!
10:48
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
08:45
Още от категорията
/
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във фоайето на благоевградския театър
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заради наплива от туристи: Жандармеристи от София помагат на коле...
17:26 / 24.12.2025
Коледен дух и рев на мотори изпълниха улиците на Благоевград навр...
14:13 / 24.12.2025
НИМХ с прогнозата за 25 декември: Валежите в Благоевград продължа...
13:41 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.