Благотворително коледно мотошествие събра 3550 лева в подкрепа на самотна майка от дупнишкото село Яхиново, предаде. И тази година в Дупница се състоя традиционното събитие, организирано от местно сдружение на мотоциклетистите и техни приятели. Инициативата, която вече се утвърждава като традиция, зарадва жители и гости на града с празнично настроение и благородна кауза.Събитието започна на паркинга на парк "Рила“, където беше поставена кутия за дарения. В обиколката се включиха мотористи, част от които бяха облечени като Дядо Коледа. Организаторите подчертаха, че безопасността и движението в група са били водещ приоритет за всички участници.В инициативата се включиха и много семейства с деца, които посрещнаха с усмивки участниците в шествието, заменили традиционната шейна с мотоциклети. Събитието привлече хора с позитивно настроение и желание да помогнат.Тазгодишната кауза беше посветена на самотна майка на четири деца от село Яхиново. Семейството се намира в тежко финансово положение, а две от децата са тригодишни близнаци, които съвсем наскоро са загубили своя баща след тежко заболяване. Жената, е без родители и преди броени дни е останала вдовица.В резултат на благотворителното мотошествие са събрани общо 3550 лева, преброени от 15 участници. Сумата ще бъде предадена на майката още днес.Организаторите изразиха благодарност към всички мотористи и граждани, включили се в каузата, като подчертаха, че когато хората са обединени, могат да бъдат истинска опора и надежда за нуждаещите се. Събитието завърши с пожелания за светли празници, здраве и вяра в доброто.