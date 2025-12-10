ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград събра на една сцена талантите от всички школи
©
Празничната програма покори публиката още в самото начало, а всяко следващо изпълнение засилваше коледното настроение и превръщаше вечерта в празник на творчество и вдъхновение.
Възпитаници от различните школи се изявиха с фолклорни и гайдарски изпълнения, модерни коледни песни и инструментални произведения, придружени от танцови съчетания.
В началото на концерта кметът Методи Байкушев поздрави участниците и гостите, като отбеляза колко важно е децата да имат възможност да развиват своя талант и въображение.
Тази година концертът включваше и нов елемент – екипът на "Благо ни е“ засне кратки видеа с участието на школите.
Преди началото на концерта във фоайето гостите разгледаха презентации на школите по английски език, "Мисли зелено“ (екология), Артпалитра, декоративно-приложно и изобразително изкуство, керамика, математика, техническо конструиране, програмиране и графичен дизайн, както и на Общинския младежки парламент. Изложените материали показаха богатото разнообразие от дейности и творчески постижения на децата през годината.
Още по темата
/
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Още от категорията
/
В Симитли е ден на траур в памет на Таня Янкова - дългогодишен училищен директор и общински съветник
09:14
Потърпевш от наводненията в Благоевградско: Причината не е реката, а водата, която дойде от деретата и улиците над тях
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.