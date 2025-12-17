Коледен футболен турнир "Купата на Община Благоевград“ ще се проведе от 20 до 23 декември в Спортен комплекс "Пирин“ (Интерната). Освен спортен дух и състезание, турнирът има и благотворителна кауза.Събраните средства ще бъдат в подкрепа на малкия Йоан, който от раждането си се бори с тежки здравословни проблеми. Въпреки всички прогнози, той напредва благодарение на ежедневни терапии и постоянни грижи, които изискват сериозни финансови средства.С участието и подкрепата си в турнира можем да дадем шанс на Йоан да продължи да се развива и да гледа напред.Финалът за "Купата на Община Благоевград“ ще се играе в зала "Скаптопара“.