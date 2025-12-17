ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледен футболен турнир "Купата на Община Благоевград" ще се проведе от 20 до 23 декември
©
Събраните средства ще бъдат в подкрепа на малкия Йоан, който от раждането си се бори с тежки здравословни проблеми. Въпреки всички прогнози, той напредва благодарение на ежедневни терапии и постоянни грижи, които изискват сериозни финансови средства.
С участието и подкрепата си в турнира можем да дадем шанс на Йоан да продължи да се развива и да гледа напред
.Финалът за "Купата на Община Благоевград“ ще се играе в зала "Скаптопара“.
Още от категорията
/
Обновиха асфалтовия път и тротоарите до храм "Св. Архангел Михаил" в благоевградското село Еленово
15.12
Въведена е временна организация на движението на важно кръстовище на територията на община Благоевград, ето къде е то
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Благоевград централизира грижата за имотите си, ето как
12:29 / 16.12.2025
До 30% по-ниска такса "Смет" за благоевградчаните, които събират ...
12:12 / 16.12.2025
Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегля предложението за въ...
11:03 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.