Десетки мотористи превърнаха Бъдни вечер в истински празник за жителите на Благоевград, след като на 24 декември се проведе традиционна коледна мото обиколка с кауза, предадеВъпреки слабия дъжд, инициативата премина в приповдигнато настроение, усмивки и аплодисменти от случайните минувачи.Празничната колона потегли от паркинга на Югозападен университет "Неофит Рилски“, като участниците бяха облечени в костюми на Дядо Коледа.Мотошествието премина по основни улици на града, създавайки коледна атмосфера и привличайки вниманието на малки и големи.Около обяд мотористите спряха в района на хотел Ален мак и в Градската градина, където зарадваха децата с шоколади и празнични лакомства. Най-малките жители на града посрещнаха шумните Дядо Коледовци с вълнение и много смях.Организаторите споделиха, че целта на инициативата е била да донесе радост, усещане за общност и празничен дух в навечерието на Рождество Христово. Мисия, която, по думите на присъстващите, е била напълно изпълнена."Дори дъждът не успя да ни спре. Важното е, че заедно направихме празника по-топъл“, коментираха участници в мото обиколката.