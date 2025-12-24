ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледен дух и рев на мотори изпълниха улиците на Благоевград навръх Бъдни вечер
© Фокус
Въпреки слабия дъжд, инициативата премина в приповдигнато настроение, усмивки и аплодисменти от случайните минувачи.
Празничната колона потегли от паркинга на Югозападен университет "Неофит Рилски“, като участниците бяха облечени в костюми на Дядо Коледа.
Мотошествието премина по основни улици на града, създавайки коледна атмосфера и привличайки вниманието на малки и големи.
Около обяд мотористите спряха в района на хотел Ален мак и в Градската градина, където зарадваха децата с шоколади и празнични лакомства. Най-малките жители на града посрещнаха шумните Дядо Коледовци с вълнение и много смях.
Организаторите споделиха, че целта на инициативата е била да донесе радост, усещане за общност и празничен дух в навечерието на Рождество Христово. Мисия, която, по думите на присъстващите, е била напълно изпълнена.
"Дори дъждът не успя да ни спре. Важното е, че заедно направихме празника по-топъл“, коментираха участници в мото обиколката.
