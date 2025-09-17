Койна Русева е Дракула

© Драматичен театър "Никола Вапцаров"-Благоевград е на път да стане сцена на културна революция - за първи път в България митът за вампира ще оживее в женска кожа – и то благодарение на една от най-талантливите и обичани актриси – Койна Русева.



В новия спектакъл на режисьора Стайко Мурджев класическият образ на граф Дракула получава шокираща, смела и провокативна трансформация. Дракула е архетип - страх, желание и вечен глад за живот. А Койна Русева има силата да го превърне в преживяване, в което зрителят ще потъне.



Дракула като огледало на съвременността



Спектакълът няма за цел просто да представи нова версия на познатата история. Той ще бъде театрална провокация, в която темите за властта, страха и изкушението се сблъскват със съвременната чувствителност. Един от най-награждаваните и провокативни български театрални режисьори Стайко Мурджев, за пореден път предлага ярка съвременна интерпретация като изследва какво означава да си хищник в съвременния свят.



Койна Русева е актриса-хамелеон, която отдавна се е превърнала в символ на актьорска смелост. Тя е борави умело с всички жанрове - през комедия, трагедия, психологически роли, телевизионни и филмови превъплъщения. Но сега се изправя пред изключително предизвикателство – Дракула не е просто роля, а среща между актрисата и една от най-големите легенди на световната литература и кино.



Спектакълът на благоевградския театър обещава да се превърне в събитие, което да остави следа. Защото когато една от най-обичаните актриси в страната и един от най-смелите режисьори се срещнат в свят на кръв, страст и безсмъртие – резултатът е театър, който пробужда сетивата и провокира границите на възможното.



Премиерата на "Дракула“ е на 6 октомври в Драматичен театър "Никола Вапцаров“. Следващите дати са 18 и 27 октомври. Билетите вече са в продажба на касата на театъра и онлайн на dtblagoevgrad.com.