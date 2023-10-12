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|Кои са кандидатите за кметове и общински съветници в Благоевград?
Ето кои са те:
3. Александър Симеонов Тодоров - ПП Средна европейска класа;
6. Кирил Петров Габеров - ПП НДСВ;
21. Станислав Иванов Богдански - ПП Има такъв народ;
26. Елена Генчова Атанасова - Партия на зелените;
42. Цвета Валентинова Рангелова – Възраждане;
60. Атанас Георгиев Киряков - ПП Национално движение за права и свободи – НДПС;
66. Методи Петров Байкушев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
68. Румен Георгиев Томов - Граждани за общината;
73. Венелин Ефтимов Трошанов - Инициативен комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов;
74. Николай Христов Шушков - Инициативен комитет за издигане на Николай Христов Шушков;
75. Илко Стоянов Стоянов - Инициативен комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов;
77. Атанас Станкев Камбитов - Инициативен комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов.
Кандидатите за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Николай Кръстев Бошкилов
102. Кремена Иванова Драганова
103. Георги Иванов Монев
104. Тодор Илиев Крънджилски
105. Манол Новков Попов
106. Милан Станкев Богдански
107. Веселин Христов Христов
108. Ана Йорданова Рашкова-Иванова
109. Ина Симеонова Валеова
110. Александър Борисов Сливков
111. Георги Славев Марков
112. Христо Антонов Шомов
113. Ирина Симеонова Сотирова
114. Анатоли Иванов Бенов
115. Георги Георгиев Братков
116. Петко Георгиев Костадинов
117. Катрин Сергей Андреева-Огнянова
118. Анна-Мария Любомирова Христова
119. Пламен Стойнев Червенков
120. Галина Станкева Велкова
121. Елена Стефанова Стойчева
122. Кирил Борисов Ивановски
123. Добрина Симеонова Гелинска
124. Борислава Стоименова Георгиева
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Александър Симеонов Тодоров
102. Владислав Димитров Христов
6. ПП НДСВ
101. Кирил Петров Габеров
102. Владимир Николов Караджов
103. Сашо Методиев Въжаров
104. Димитър Ангелов Манолов
105. Константин Йорданов Петров
106. Бойка Тодорова Манасиева
107. Петър Симеонов Георгиев
108. Илияна Максимова Данаилова
109. Екатерина Григориева Москова
110. Димитър Страхилов Павлов
111. Георги Атанасов Сабъхлъков
112. Милена Александрова Камбурова
113. Росица Николаева Шкалова
7. ПП ГЕРБ
101. Калоян Владимиров Калоянов
102. Бисер Николов Михайлов
103. Александър Георгиев Марков
104. Давид Стоименов Петров
105. Венцислав Василев Атанасов
106. Александър Николаев Петков
107. Янко Тодоров Рупов
108. Кирил Цветанов Илиев
109. Йосиф Йорданов Кочев
110. Венцислав Димитров Хросинков
111. Антоанета Кирилова Богданова
112. Чавдар Крумов Андонов
113. Антоанета Ивайлова Иванова
114. Спас Стойнев Петров
115. Румен Бранимир Кулянин
116. Емилия Никодимова Вълова
117. Мартин Петров Златарски
118. Десислава Спасова Даскалова
119. Юрий Тодоров Воев
120. Методи Живков Шурдев
121. Антоанета Йорданова Дивилска
122. Зоя Герасимова Димитрова- Вагалинска
123. Христина Николаева Андонова
124. Стефан Иванов Жеков
125. Ралица Василева Петкова
126. Николай Стоянов Стоянов
127. Евгения Христова Станинска
128. Ваня Благоева Каменова
129. Татяна Стефанова Рибарска
130. Красимир Пламенов Роячки
131. Любен Андреев Терзийски
132. Иван Красимиров Саков
133. Велимир Благоев Димитров
134. Пандо Лазаров Хаджидимитров
135. Стефчо Бужев Бужев
136. Методи Стойчев Стоянов
137. Маргарита Янкова Стоянова
138. Калин Иванов Зашев
139. Памела Николаева Ризова
140. Иван Методиев Митов
141. Ана Димитрова Георгиева
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Кирил Спасов Ваклинов
102. Димитър Бориславов Андонов
103. Иво Николаев Христов
104. Иван Лазаров Лалов
105. Димитър Ангелов Стойчев
106. Валентин Симеонов Георгиев
107. Георги Петров Бузов
108. Борислав Василев Стоилов
109. Сотир Иванов Валеов
110. Димитър Георгиев Начев
111. Кирил Кирилов Капитански
112. Павлин Асенов Янкулски
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Станислав Иванов Богдански
102. Атанаска Георгиева Митрева
103. Иванка Василева Асенова
104. Цветанка Йончева Попова
105. Петър Атанасов Лазаров
106. Крум Симеонов Мавродиев
107. Силвия Георгиева Урдарска
108. Борян Димитров Керемидчиев
109. Атанас Иванов Бръндев
110. Йордан Валентинов Кормев
111. Димитрина Кирилова Търнарова
112. Методи Тодоров Джингаров
113. Христина Росенова Георгиева
114. Яница Георгиева Шакина
115. Юлиян Илиев Ангелов
116. Борислав Кирилов Костов
117. Николай Каменов Джабиров
118. Георги Евтимов Евтимов
23. БЗНС
101. Христо Ангелов Ковачки
102. Юлиян Иванов Иванов
103. Гергана Ганева Костадинова
104. Станислав Георгиев Воденичарски
105. Стоян Антимов Реджов
106. Борислав Тодоров Гелински
107. Валери Тодоров Байрактарски
108. Роза Ангелова Цонева
109. Васил Красимиров Ангелов
110. Антонио Димитров Стойков
111. Марио Кирилов Коларов
112. Милен Кирилов Кацарски
113. Петър Петров Величков
114. Ренета Димитрова Урумова
25. СДС
101. Мария Станойчева Гошева
102. Райчо Димитров Цветин
103. Ясен Александров Неделчев
104. Спас Петров Ненов
105. Мирослав Илиев Чолев
106. Ибрахим Ибраим Турчин
107. Христо Димитров Дюлгеров
108. Христо Стоянов Христов
109. Георги Тониев Георгиев
110. Саня Валентинова Божкова
111. Антоанета Стефанова Стефанова
112. Китан Георгиев Китанов
113. Ралица Титкова Чучукова
114. Христо Райчов Христов
115. Александър Кирилов Филипов
116. Атанас Кирилов Кръстев
117. Катина Антонова Илчова
118. Марияна Истилянова Костадинова
119. Дафинка Стоянова Елкоуисни
120. Венцислав Димитров Угринов
121. Силвия Тодорова Тагарева-Ковачева
122. Надя Стоянова Бойчева
123. Любомир Боянов Николов
124. Анелия Методиева Никова
125. Чанко Янчев Чанев
126. Рени Крумова Езекилова
127. Антонио Славеев Стоилов
128. Валери Стойов Качулски
129. Васил Георгиев Чолаков
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Елена Генчова Атанасова
102. Соня Боянова Ставрева
103. Ася Олегова Сотирова
104. Павел Филчев Чорбаджийски
105. Станислав Олегов Стоев
106. Македонка Славчова Шопска
107. Спас Георгиев Сърбов
108. Георги Евгениев Смиленски
109. Емил Иванов Стоянов
110. Константин Томов Минчев
111. Силвия Димитрова Ковачева
112. Васил Станкев Илиев
113. Емил Ангелов Велинов
114. Владимир Огнянов Калаузки
115. Никола Христов Таковски
116. Елена Симеонова Маринова
117. Виолета Атанасова Кехайова
118. Румен Костадинов Ганчев
119. Емил Якимов Ангелов
120. Христо Любенов Стефанов
121. Васил Иванов Трендафилов
122. Ася Мариова Тодорова
123. Иван Борисов Стойков
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Албина Алексеева Анева-Томова
102. Иван Стоянов Станчев
103. Ренета Димитрова Пилевска
104. Димитринка Методиева Самарджиева
105. Магдалена Николаева Рачева-Иванова
106. Кирил Венциславов Атанасов
107. Младен Димитров Ванев
108. Петър Сашов Гайдарски
109. Антон Георгиев Манчев
110. Марян Иванов Биков
111. Ана Филаретова Ларикова
112. Данаил Спасов Георгиев
113. Катя Пламенова Янева
114. Евгения Кирилова Костова-Байова
115. Антон Янков Димитров
116. Васил Павлов Тинчев
117. Валери Бориславов Смиленов
32. ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
101. Любомира Иванова Хамбарджийска
102. Георги Благоев Бежански
103. Йорданка Дамянова Урдарска
104. Павлинка Кирилова Иванова
105. Асен Евгениев Георгиев
106. Христо Емилов Михалков
107. Калоян Людмилов Велков
108. Лъчезар Петров Христов
109. Димитър Драганов Треновски
110. Евелина Христова Пеева
111. Розалия Росенова Асенова
112. Евелина Якимова Христова
113. Владимир Димитров Ковачки
114. Надежда Георгиева Костадинова
115. Цветелина Атанасова Богданова
116. Борислав Бориславов Влахов
33. ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
101. Гергана Владимирова Муртова
102. Евгени Динков Трайков
103. Ани Славчова Тупарска
104. Асен Сашов Колев
105. Ивайло Иванов Червилов
106. Емил Димитров Грозданов
107. Златина Кирилова Узунова
108. Светослав Иванов Костурков
109. Иван Александров Дракалийски
110. Мария Радкова Русинова
111. Димитрина Асенова Петрова
112. Васил Венциславов Димитров
113. Мартин Бориславов Хърсовски
114. Гергана Бориславова Велева
115. Светослав Кирилов Тодоров
116. Надежда Илиева Мишкова
117. Атанаска Георгиева Тупарова
118. Станислав Иванов Шалявски
119. Венцислав Димитров Малинов
120. Любима Георгиева Иванова-Кръстева
121. Александър Славчов Васев
122. Иван Борисов Боцев
123. Спас Борисов Данчов
124. Димитър Славев Лазаров
125. Ивон Николаева Давидкова
126. Васил Витанов Стойков
127. Никол Христова Качева
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Цвета Валентинова Рангелова
102. Александър Сотиров Стойков
103. Методи Георгиев Спасов
104. Илко Александров Гълъбов
105. Гергана Крумова Николова
106. Весела Александрова Андонова
107. Владимир Добрев Арабаджиев
108. Марио Любомиров Колев
109. Христо Николаев Несторов
110. Весела Петрова Симеонова
111. Костадин Митков Митов
112. Елена Христова Бараковска
44. Съюз на свободните демократи
101. Георги Юлиянов Иванов
102. Благовест Красимиров Стоицов
103. Йордан Бойков Йорданов
104. Иванка Борисова Илиева
105. Атанас Георгиев Равначки
106. Жулиета Маркова Мавревска
107. Христина Христова Донева
108. Иван Павлов Донев
109. Методи Григориев Киров
110. Любима Костадинова Мавродиева-Оракова
111. Олег Василев Георгиев
112. Радослав Лазаров Гошенков
113. Рая Кирилова Попева
114. Никола Бойков Лазаров
115. Емануил Спасов Попгеоргиев
116. Ангел Илиев Щурков
117. Димитър Николов Узунов
118. Елвира Снежанина Хаджиева
119. Емил Драганов Йорданов
120. Тодор Валентинов Сотиров
121. Мария Димитрова Никова - Александрова
122. Марио Сашов Борисов
123. Благой Кирилов Манов
124. Петър Михайлов Кепов
125. Александрина Методиева Зарева
126. Борислав Веселинов Ханджийски
127. Васил Живков Кацарски
128. Даниела Красимирова Велинова
129. Виолина Венциславова Китанова
130. Йордан Иванов Николов
131. Маргарита Георгиева Урлачка
132. Снежана Александрова Иванова
133. Иван Радев Николов
134. Николай Николов Здравков
135. Ивайло Цветанов Дилов
136. Илиян Огнянов Пашов
137. Бисер Иванов Найденов
138. Красимир Янков Стоицов
139. Десислава Людмилова Камчева
140. Валентин Росенов Кирилов
141. Мартин Пламенов Багашев
46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
101. Иван Янев Ризов
102. Нина Томова Илиева
103. Мая Иванова Евстатиева
104. Димитър Симеонов Китипов
105. Величка Христова Войнова
106. Иван Райчев Камбитов
107. Мая Кирилова Багашка
108. Вероника Ивайлова Шаприна
109. Воислав Симеонов Марковски
110. Борислава Иванова Виделова
111. Пламен Тодоров Попгеоргиев
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Людмила Александрова Костадинова
102. Вероника Руменова Темелкова
103. Десислава Иванова Войнишка
104. Кръстьо Василев Праматаров
105. Илиана Николаева Андреева
106. Росен Митков Сердаров
107. Цветанка Димитрова Гальова
108. Антон Красимиров Анастасов
109. Мартин Георгиев Кирилов
110. Миглена Стефанова Ванева
111. Ричард Павлов Софрониев
112. Райна Дамянова Икономова
49. ПП СВОБОДА
101. Владимир Николов Таковски
102. Захарин Кирилов Хаджийски
103. Валери Стоянов Манов
104. Мартин Стефанов Лазаров
105. Асен Георгиев Кайнакчиев
106. Иванка Василева Джунджурова
107. Ивайло Борисов Попов
108. Радослав Иванов Митрев
109. Васил Илиев Божиков
110. Рилко Петров Динов
111. Габриела Валериева Асенова
112. Иван Николов Крайков
113. Никола Горанов Петров
114. Мариола Атанасова Христоскова
115. Аврам Крумов Ангелов
116. Анна Василева Руснеова
117. Валери Благоев Спасов
118. Диана Любенова Гошева
119. Владимир Стойчев Стоянов
120. Росен Павлов Десподов
121. Елена Славчева Димитрова
122. Ана Андреева Стойчева
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски
101. Димитър Лазаров Урдев
102. Васил Христов Миладинов
103. Наталия Христова Бакалова
104. Милена Руменова Чинкарова
105. Кристиян Великов Бахчеванов
106. Заличен
107. Веселин Любчев Иванов
108. Антони Александров Томанов
109. Павел Иванов Гюров
110. Георги Борисов Георгиев
111. Емил Асенов Георгиев
54. ПП Движение напред България
101. Георги Тодоров Корчев
102. Георги Ванчев Васев
103. Росен Йорданов Георгиев
104. Росица Николова Грънчарова
105. Живко Илиев Янев
106. Георги Пламенов Драчев
107. Росица Славчова Атанасова
108. Евгения Пламенова Митова
109. Димитрина Делянова Бъчварова
110. Алекси Занков Трънков
111. Борислав Лазаров Николов
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Ибраим Ибраимов Зайденов
102. Исмет Салих Узунов
103. Милена Линкова Бунцева
104. Крум Иванов Крумов
105. Даниела Благоева Драганчева-Стефанова
106. Мартина Симеонова Траянова
107. Луиза Ицкова Александрова
108. Елена Сотирова Илиева
109. Мустафа Мустафов Бошнаков
110. Росица Петрова Георгиева
111. Фаик Неджемиев Таиров
112. Елизабета Николаева Дерменджиева
113. Вероника Георгиева Ковачка-Папукчийска
114. Надя Красимирова Гъркинина
115. Аспарух Леонидов Георгиев
116. Гергана Кирчова Домозетска
117. Стефан Валериев Стоянов
118. Микел Емилов Ревански
119. Петър Иванов Кънев
120. Христо Костадинов Пешев
60. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
101. Атанас Георгиев Киряков
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Методи Петров Байкушев
102. Ваня Христова Кромбоа
103. Василиса Павлова Валеова
104. Боряна Боянова Шалявска
105. Станислав Николаев Кимчев
106. Ася Димитрова Иванова
107. Крум Добринов Стоилов
108. Наталия Петрова Димитрова-Попова
109. Антония Иванова Сивикова
110. Адриана Георгиева Топурска
111. Владимир Евгениев Милушев
112. Янко Митков Христов
113. Ирена Димитрова Везенкова-Пашова
114. Магдалена Петрова Прътева
115. Михаил Йорданов Спасов
116. Владимир Емилов Ценков
117. Георги Викторов Мавродиев
118. Виолета Николова Стойчева
119. Ивайло Кирилов Акшаров
120. Кирил Георгиев Кочарков
121. Иван Костадинов Амов
122. Николай Михайлов Куколев
123. Олег Атанасов Сатиев
124. Иво Кирилов Иванов
125. Анжело Стоименов Янев
126. Владимир Георгиев Хаджийски
127. Славчо Андонов Захов
128. Елена Симеонова Коцева-Пицова
129. Дора Стоименова Ангелова
130. Дейвид Владимир Давидков
131. Иван Добринов Чандрев
132. Мария Паисиева Постолова
133. Кирил Алексов Петров
134. Илия Атанасов Туджаров
135. Велина Огнянова Андонова
136. Лидия Христова Кънева
137. Таня Димитрова Шин
138. Надя Павлова Владимирова
139. Татяна Иванова Траянова
140. Марин Александров Митов
141. Милан Огнянов Памуклийски
68. Граждани за Общината
101. Мартин Руменов Томов
102. Ани Валентинова Стефанова
103. Моника Йорданова Шерланева
104. Иво Росенов Данов
105. Ивайло Стоянов Иванов
106. Станимир Андонов Стивасарски
107. Петър Ивайлов Соколов
108. Николай Олегов Цветков
109. Петър Борисов Герашев
110. Вилислав Станиславов Джукев
111. Жени Костадинова Илиева
112. Виктория Милчова Кирчанова
113. Татяна Димитрова Николова
114. Симеон Петров Златков
115. Петър Яворов Матеев
116. Станислав Любомиров Христов
69. ВМРО - БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ)
101. Радослав Николаев Тасков
102. Вангел Живков Тодоров
103. Ваня Кръстева Алексиева
104. Мария Михайлова Георгиева
105. Йордан Георгиев Андонов
106. Анна Иванова Николова-Мазурска
107. Петър Владимиров Андонов
108. Даниел Росенов Велев
109. Ангел Атанасов Младенов
110. Славка Георгиева Гелишева
111. Петър Сотиров Михтарски
112. Велчо Борисов Танев
113. Ангела Христова Гешева
114. Кристина Златкова Дерменджиева
115. Кристина Бисерова Стойчева
116. Теодор Георгиев Тошев
117. Николай Благоев Папукчиев
118. Симеон Марянов Кетипов
119. Мария Димитрова Търнарова
120. Злата Бориславова Ризова
121. Димитър Венциславов Хайдушки
122. Теодор Юриев Куков
123. Симеон Янков Божинов
124. Ваня Руменова Нанова
125. Станислав Иванов Ангелов
126. Димитър Росенов Димитров
127. Цветозара Николова Маркова
128. Цветан Георгиев Костов
129. Десислава Василева Савова
130. Светослав Радев Зашев
131. Илияна Каменова Донева
132. Недко Симеонов Ангелов
133. Станко Иванов Стойчев
Източник:ОИК
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