Когато красотата твори: Вечер на изкуството и вдъхновението за 8 март в Разлог
Дамите бяха приветствани от кмета на Община Разлог, Красимир Герчев, който ги поздрави с предстоящия празник и им пожела: "Нека силата, красотата и любовта да бъдат винаги с вас, а усмивките ви да озаряват всеки ден!“
В залата на Общински съвет – Разлог, с четка в ръка, чаша хубаво вино и в приятна атмосфера, над 20 дами от Разлог се превърнаха в истински художници и създадоха свои красиви произведения.
Под напътствията на художничката Ана-Мария Миладинова и с подкрепата на арт екип, всяка участничка имаше възможност да разгърне въображението си и да пресъздаде своя интерпретация на картината "Нежност & изкуство“.
Вечерта премина в празнично настроение, изпълнено с усмивки, приятни разговори, творческо вдъхновение и истинска арт-терапия, която донесе радост и споделени емоции на всички присъстващи.
