Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09
Четири от десетте къщички, част от Коледно-новогодишния базар, бяха отдадени под наем на търг с явно наддаване.

Три от тях са предназначени за продажба на скара и напитки, а всяка, ведно с навес, е с площ 16.50 кв. м.

За един от обектите предложената наемна цена е 2 884.86 лева, а за останалите два съответно по 2 698.74 лева, при първоначално обявена цена от 2 326.50 лева за период от 47 дни.

Четвъртият обект е предназначен за продажба на сладкарски изделия, топла храна без скара, пакетирани храни и напитки.

Той бе отдаден за 1 529,85 лева, при първоначално обявена цена 1233,75 лева.

Стъпката за наддаване, определена от комисията бе 8%.

Коледно-новогодишният базар ще се проведе от 21 ноември 2025 г. до 6 януари 2026 г. на подплощадното пространство на пл. "Георги Измирлиев – Македончето“.

За част от останалите позиции ще бъде организиран повторното наддаване.

Проведеният търг е част от подготовката на Община Благоевград за организиране на едно от най-очакваните събития през зимния сезон, а именно Коледно-новогодишният базар, който традиционно събира гости и жители на града. Атрактивните "коледни къщички“ ще бъдат разположени и ще допринесат за създаването на празнична атмосфера и оживление в центъра на Благоевград.






