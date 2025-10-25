ЗАРЕЖДАНЕ...
|Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Всеки гражданин може да се превърне в съвременен будител, поднасяйки книга, която да обогати и вдъхнови друг човек. Така се изгражда нова, съдържателна традиция, насочена към духовното развитие на общността.
Събитието ще се състои на 1 ноември (събота) от 11:00 ч. пред паметника на братя Константин и Димитър Миладинови на площад "Георги Измирлиев“, пред сградата на двата университета и Регионалната библиотека.
Ще бъде обособено специално място за събиране на книгите, а желаещите могат да поднесат и цветя.
Събраните книги ще бъдат дарени на Общностния център за уязвими групи – Благоевград и други организации, които ще ги използват за образователни инициативи с деца и възрастни.
Целта е да се придаде нов смисъл на ритуала в памет на народните будители, като се насърчи инвестицията в знание вместо в цветя.
Община Благоевград кани всички жители, училища, културни и обществени институции да се включат, като поднесат книга в добро състояние – с историческа, научна или детска тематика.
Денят на народните будители се чества от 1922 г. (с прекъсване между 1945 и 1992 г.). Той символизира признателността на народа към личностите, пробудили българското самосъзнание и дали тласък на културното, просветното и освободителното движение.
