Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители

© Община Благоевград В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, Община Благоевград поставя начало на инициативата "Съвременни будители“, която заменя традиционното полагане на цветя с поднасяне на книга – символ на знание, вдъхновение и духовност, предаде Община Благоевград.



Всеки гражданин може да се превърне в съвременен будител, поднасяйки книга, която да обогати и вдъхнови друг човек. Така се изгражда нова, съдържателна традиция, насочена към духовното развитие на общността.



Събитието ще се състои на 1 ноември (събота) от 11:00 ч. пред паметника на братя Константин и Димитър Миладинови на площад "Георги Измирлиев“, пред сградата на двата университета и Регионалната библиотека.



Ще бъде обособено специално място за събиране на книгите, а желаещите могат да поднесат и цветя.



Събраните книги ще бъдат дарени на Общностния център за уязвими групи – Благоевград и други организации, които ще ги използват за образователни инициативи с деца и възрастни.



Целта е да се придаде нов смисъл на ритуала в памет на народните будители, като се насърчи инвестицията в знание вместо в цветя.



Община Благоевград кани всички жители, училища, културни и обществени институции да се включат, като поднесат книга в добро състояние – с историческа, научна или детска тематика.



Денят на народните будители се чества от 1922 г. (с прекъсване между 1945 и 1992 г.). Той символизира признателността на народа към личностите, пробудили българското самосъзнание и дали тласък на културното, просветното и освободителното движение.