Кметът на община Благоевград Методи Байкушев публикува за обществено обсъждане Списък на свободните мери, пасища и ливади в 26-те землища на територията на общината, които да бъдат да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване през 2027 г. и Годишен план за паша.

Право да кандидатстват за свободните мери, пасища и ливади имат собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, съобразно броя и вида на отглежданите животни на територията на общината.

Според публикуваните документи пасищата, мерите и ливадите ще се предоставят за ползване за срок от 5 години, а разпределянето им ще се извърши от назначена от кмета съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ Комисия.

Незаявените пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд ще бъдат отдавани под наем за една календарна година чрез търг, в който право да участват ще имат само собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира тя.

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд определят конкретните задължения на Община Благоевград и на ползвателите по отношение поддържането и доброто стопанисване на пасищните територии.