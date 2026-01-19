Методи Байкушев публикува за обществено обсъждане Списък на свободните мери, пасища и ливади в 26-те землища на територията на общината, които да бъдат да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване през 2027 г. и Годишен план за паша.
Право да кандидатстват за свободните мери, пасища и ливади имат собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, съобразно броя и вида на отглежданите животни на територията на общината.
Според публикуваните документи пасищата, мерите и ливадите ще се предоставят за ползване за срок от 5 години, а разпределянето им ще се извърши от назначена от кмета съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ Комисия.
Незаявените пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд ще бъдат отдавани под наем за една календарна година чрез търг, в който право да участват ще имат само собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира тя.
Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд определят конкретните задължения на Община Благоевград и на ползвателите по отношение поддържането и доброто стопанисване на пасищните територии.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.