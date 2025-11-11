Кметът на община Благоевград представи проектите за промяна в изчисляването на Такса битови отпадъци за 2026 г. и управлението на отпадъците.В държавен вестник, бр. 88 от 2017 г. са обнародвани съществени изменения в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, Глава трета "Местни такси“, Раздел I "Такса за битови отпадъци“. Тяхното влизане в сила беше многократно отлагано, като с последните промени от 2024 г. разпоредбите влизат в сила, считано от 1 януари 2026 г.В резултат на тези промени, считано от началото на следващата година Община Благоевград следва да прилага нов ред и нови основи при определянето на размера на такса битови отпадъци.- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на тези съоръжения и инсталации;- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - уличните платна, тротоарите, площадите, междублоковите пространства, парковете, алеите.Размерът на таксата следва да се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.Със ЗМДТ се регламентират нови основи, които Общински съвет може да приеме.В законовата рамка са регламентирани три възможни варианта за изчисляване на нови основи на такса за битови отпадъци за услугите, между които Общинския съвет може да избере. Те са базирани на принципа "замърсителят плаща“ и възможните варианти за определянето им са:Индивидуално определено количество отпадъци за имота, вкл. чрез торби;Количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране;Брой ползватели в имота.За прилагане на новата концепция за изчисляване на такса битови отпадъци според количеството генерирани битови отпадъци, съгласно измененията, приети със ЗИД на ЗМДТ, кметът на Община Благоевград сформира работна група, която извърши необходимите анализи и замервания за количеството битови отпадъци. Целта на работната група бе да се обсъдят всички регламентирани от законодателя основи и да се предложи тази, която се прилага при определяне на ТБО за 2026 г. на територията на община Благоевград.- за услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - брой ползватели на услугата в имота;- за услугата третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на тези съоръжения и инсталации – брой ползватели на услугата в имота;- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината - уличните платна, тротоарите, площадите, междублоковите пространства, парковете, алеите, гробищните паркове, речните корита и дерета - разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от определените такси за всяка от трите услуги.- за граждани – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или наематели, и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;- в случай че лицето няма настоящ адрес се взема предвид постоянният му адрес;- за предприятия – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.- 70 на сто от таксата за услугите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 се заплаща за:легло в лечебно заведение по Закона за лечебната дейност;- наето лице в учебно заведение по Закона за предучилищно и училищно образование;- място за настаняване в ученически и студентски общежития.50 на сто от таксата за услугите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 са заплаща за:- деца на възраст до 18 години- място за сядане, място за консумация и/или място за извършване на терапия, фризьорска, бръснарска или друга хигиенна процедура в категоризираните заведения за хранене и развлечения по Закона за туризма, кина, фризьорски, масажни, козметични и други търговски обекти с прилежащи места за сядане/консумация;2.2 място за настаняване в категоризираните места за настаняване по Закона за туризма;2.3 учащ в учебно заведение по Закона за предучилищно и училищно образование;2.4 учащ редовна форма на обучение (студенти, докторанти, специализанти и др.) в учебно заведение по Закона за висшето образование;2.5 място за сядане и/или места за консумация в ученически и студентски столове3. 10 на сто от таксата за услугите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 се заплаща за:3.1 учащ задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение (студенти, докторанти, специализанти и др.) в учебно заведение по Закова за висшето образование;3.2 места за сядане в зали и помещения културни институции (театри, библиотеки, музеи, художествени галерии и изложбени зали, концертни зали, филхармонии и опери, културни центрове и домове на културата и народни читалища.4. 5 на сто от таксата за услугите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 се заплаща за места за сядане в спортни зали, стадиони и около басейни.С цел насърчаване но разделното събиране се предлага въвеждане на финансови стимули (отстъпки) от таксата за битови отпадъци съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):За домакинства само за основното жилище – за разделно събрани отпадъци от опаковки по скала от 10 до 30% от 50 до 150 кг.За лица, които организират разделно събиране на биоразградими отпадъци – до 10%.Предложението за промени в Наредбата за МДТ включва и въвеждане на няколко нови услуги, свързани с регистрационния режим на ИЕПС, поддръжката на гробни места, възможност граждани да сключват граждански брак без специален ритуал, възможност на общински площи да бъдат поставяни обекти, свързани с допълваща медицинска инфраструктура.Предлага се да се даде право на физически и юридически лица, които провеждат извънкласни и извънучилищни дейности с деца и ученици за участие в състезания, конкурси, фестивали, включително и за участия в културната програма на Община Благоевград, да ползват залите и помещенията в сградата на Младежки дом във времето когато в тях не се провеждат занимания по интереси – дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. Те ще заплащат 15% от определената в Тарифата към Наредбата такса за съответната зала или помещение.Промени в Наредбата за управление на отпадъците регламентират реда и условията за служебно събиране на информацията, необходима за изчисляване и прилагане на необходимите отстъпки на разделно предадените отпадъци. Целта е да се облекчат гражданите, които желаят да ползват отстъпката като не се обременяват със събиране и представяне на доказателства за предадените разделно събрани отпадъци. ​​​​​​​