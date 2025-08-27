ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Благоевград се срещна с посланика на Сърбия в България
Разговорът премина в дух на добронамереност и сътрудничество, като бяха обсъдени теми от взаимен интерес – развитието на икономическите връзки, туризма и образованието. Специален акцент бе поставен върху възможностите млади хора от Сърбия да избират Благоевград за своето висше образование, както и върху създаването на условия за развитие на бизнеса.
Двете страни изразиха готовност за поддържане на активен диалог и за реализиране на съвместни инициативи, които да допринесат за укрепването на връзките между Благоевград и Република Сърбия.
В срещата участие взе и почетният консул на Република Сърбия в Благоевград Митко Солаков.
