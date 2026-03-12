Методи Байкушев се срещна с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов.
Акцент в разговора бе поставен върху развитието на социалните услуги, които нареждат Благоевград сред водещите общини в страната в сферата на социалната подкрепа.
Двете страни обсъдиха и възможностите за партньорство между местната и държавната власт за осигуряването на по-добра грижа за хората.
След срещата министър Хасан Адемов посети живеещите в Дома за стари хора "Света Петка“ в кв. "Струмско“ в Благоевград.
