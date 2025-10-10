Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване

© "Правим решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом“ от застрояване.“



Това обяви на пресконференция кметът на Община Благоевград Методий Байкушев, предаде репортер на "Фокус“. По думите му е било внесено предложение в Общински съвет – да се възстанови собствеността на общината върху приватизиран за частни интереси имот, наречен Комплекс "Ловен дом“.



"Преди приватизацията този имот е представлявал озеленена площ за широко обществено ползване. Продажбата на имота и промяната на предназначението, извършени в периода 2001 – 2019 г. с поредица отстъпки, са абсолютно незаконни. Сега можем да поправим това. Очаквам ОбС да одобри предложението ми за изменение на Общия устройствен план, с което да започнем процедура по промяна предназначението на имота, наречен Комплекс "Ловен дом“, и да възстановим волята на мъдрите жители и общински съветници на Благоевград, които през 1935 година взимат решение да превърнат тази площ в парк за гражданите. Воля, която е погазена с правни и административни хватки в периода 2001 – 2019 г.“, каза още той.



Методий Байкушев добави, че този имот винаги е бил част от парк "Ловен дом“ и като такъв той е бил, и все още е, публична общинска собственост, която не може по закон да бъде продавана. В продължение на десетилетия имотът е използван за спорт и отдих и е бил незаконно преотреден за жилищно строителство през ноември 2019 г.



"Изключително важно е, че това се случва на 8 ноември – пет дни след като Румен Томов печели изборите на 3 ноември, но три дни преди да встъпи в длъжност. Смяната на предназначението е извършена от заместник-кмета в предишния мандат, който към този момент много добре е знаел, че няма да бъде зам.-кмет. Сега е моментът да възстановим справедливостта. Трябва да си отговорим на въпроса – искаме ли благоевградчани да запазят парка си, който им се полага и който е на всички, или искаме да го оставим да се застрои. На този въпрос призовавам да си отговорят общинските съветници, когато взимат решение по това предложение. Това са онези моменти в местния живот, когато се вижда важната роля на ОбС. Ако бъде одобрено моето предложение, ще започнем процедура, която завинаги ще запази парк "Ловен дом“ от застрояване и ще съхрани гледката на благоевградчани към зелен хълм, а не към огромен строеж с над 25 хил. кв. м разгъната застроена площ. Ако предложението не бъде одобрено, има вероятност вместо красива гледка на гора в парка – да се сдобием с една голяма бетонна планина“, добави той.



Кметът на Благоевград се обърна към всички граждани и особено към общинските съветници, които трябва да вземат решението:



"Нека го направим по съвест, с това да запазим Благоевград за поколенията и да не допуснем застрояването на първия парк на Благоевград. Отговорността при това гласуване е много голяма и призовавам всеки да мисли със съвестта си, като остави назад всякакви други съображения – лични, партийни, икономически.“



Според Методий Байкушев има множество причини, поради които като общност днес трябва да вземем това решение и да го направим в полза на гражданите на Благоевград, на бъдещите поколения, на здравословната, красива, зелена среда, с която да се гордеем.



"Твърдението, че имотът е придобит по абсолютно законен начин, не е вярно, тъй като съгласно забраната на Закона за устройство на територията озеленени площи, които представляват публична общинска собственост, нито могат да се продават, нито може да бъде променяно предназначението им, което прави сделките нищожни. Публична общинска собственост не може да се придобива по давност. И въпреки че последният купувач може да твърди, че е добросъвестен, това не променя факта, че той нито може да придобие по давност, нито че неговият праводател дори на публична собственост е бил собственик. Това означава, че той няма как да е купил нещо, което неговият праводател не е имал. Това обстоятелство не се променя по време на публична продан“, обясни градоначалникът.



По време на пресконференцията стана ясно, че други такива случаи, поне към момента, не са му известни.



"Говорим за публична общинска собственост в парк, обявен като такъв и съществуващ с решение на ОбС и съответните процедури. Това е различно от имот, който хората припознават като зелен, но всъщност никога не е бил отреден като такъв – например някои междублокови пространства, за които са се развили процедури в периода между 2000 – 2010 г. в "Ален мак“, "Еленово“, "Струмско“. Ако това ще е прецедент, с който ще спираме строителство в паркове, нека го направим така, че никой да не смее повече да мисли в тази посока“, коментира той.



Методий Байкушев подчерта, че има разлика между действия, които противоречат на закона, каквито могат да извършват административните органи, и извършването на административни нарушения и престъпления. Работата на общинската администрация не е да разследва престъпления, а да защити общинската собственост.



"Оттам нататък – дали някой трябва да носи вина, да носи някаква отговорност за нещо, което е направено преди 20 години, не е предмет на нашите правомощия“, отбеляза той.



На въпрос, свързан с това докъде е стигнало делото, което той заведе по казуса с въпросния имот, Байкушев заяви, че то е още на първа инстанция, на етап размяна на книжа, и се очаква насрочване на първо заседание.



"Но тук това, което предлагам, е ОбС да вземе принципно решение, независимо от това как ще се развие делото“, каза Байкушев.



Повдигната бе темата и за друг подобен имот, като кметът поясни, че в рамките на тази администрация не е заявено нито инвестиционно, нито регулационно производство, така че не са разглеждали този казус.



"Този имот не е в пространството, което е било определено за парк. Ако има и там намерения, ще го разгледаме, но като принципно становище смятам, че ние трябва да предприемем всички действия хълмът да запази зеления си вид. Какви процедури са необходими за всеки отделен имот, е въпрос на анализ“, добави той.



На въпрос, свързан с това срещал ли се е със собствениците на имота, където се иска да се изгради Комплекс "Ловен дом“, Байкушев отговори така:



"Срещал съм се със собствениците, срещал съм се с г-н Атанас Камбитов и Михаил Камбитов – те какво мислят, мисля, че е ясно от техните действия. Заявено е искане за одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж, но аз като кмет и ние като администрация смятаме, че имотът трябва да бъде отреден отново за озеленяване и незаконните процедури през годините да бъдат обърнати назад.



Не ми е известно да има други частни имоти в рамките на това, което е отредено за парк, така че не мога да кажа в момента. Трябва имотите един по един да се изследват. Паркът е това, което виждате с очите си, и знаете, че тези спортни площадки винаги са били част от тази облагородена част на парка.



Аргументите, които излагаме, са изцяло административни и правни и свързани с интереса на гражданите. Всеки може да твърди всичко останало.“