Утре и в петък се очакват особено силни валежи като според някои модели има вероятност да достигнат 200-300 л./кв.м. Това е над 5 пъти месечната норма, съобщи кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

"Свикваме извънредно заседание на общинския съвет по бедствия и аварии днес следобед. Очаквайте подробности за взетите мерки по-късно през деня", допълва той.