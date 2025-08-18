Кметът на Благоевград предлага рефинансиране на стар безлихвен заем с нов от 4,78 млн. лв.

© Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев внесе в Общински съвет предложение за рефинансиране на непогасената част от поет през 2023 г. безлихвен заем на стойност 5 280 300 лв., чрез нов такъв от Централния бюджет в размер до 4 780 300 лв.



Основните причини за невъзможността Общината да погаси остатъка по заема до края на годината със собствени средства и предложението за рефинансирането му са:



Наложена финансова корекция от 715 170,93 лв., изразходвани за довеждащ вътрешно площадков път, част от проекта за израждане на Анаеробната инсталация от 2019 г. Припомняме, че Община Благоевград спечели дело срещу Управляващия орган на ОПОС на първа инстанция, но в момента ответната страна обжалва пред Върховен административен съд.



Общината внесе 602 000 лв. по сметка на Върховния касационен съд, за да спре изпълнението на съдебно решение. Сумата е внесена, за да обезпечи обжалване на съдебно решение, по което община Благоевград е осъдена да изплати обезщетение на наследниците на починал след инцидент, случил се през 2019 г.. По казуса се очаква произнасяне на Върховния касационен съд.



Огромните предизвикателства, пред които са изправени общините и в частност Благоевград във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма от държавния бюджет. Както е известно има огромно забавяне при финансирането за одобрените проекти, като последното плащане към община Благоевград е от декември 2024 г. В допълнение е и необходимостта от авансово финансиране на част от дейностите, предвидени в проектите по НПВУ.



Безлихвеният заем от Централния бюджет в размер на 5 280 300 лв., чието рефинансиране предлага кметът, беше усвоен с решение на Общинския съвет в края на 2023 г. Това се наложи поради тежкото финансово наследство и с цел осигуряване на нормалното приключване на бюджетната година. Заемът беше използван основно за окончателно разплащане по проекта за изграждане на анаеробната инсталация и осигуряване на съфинансиране на проекта за интегриран градски транспорт в Благоевград, чийто срок за изпълнение изтичаше в края на 2023 г. Срокът за погасяване на заема бе удължен в края на 2024 г. и изтича в края на 2025 г.



В бюджета на Община Благоевград за 2025 г. са предвидени 500 хил. лв. за погасителни вноски. 300 000 лв. от тях вече са изплатени. До края на годината ще бъдат погасени оставащите 200 000 лв.



Кметът на Община Благоевград предлага на Общинския съвет да разреши погасяването на остатъка от усвоения през 2023 г. безлихвен заем с нов безлихвен заем от ЦБ в размер ДО 4 780 300 лв.



От началото на мандата община Благоевград изпълнява стриктно политиката си за финансова стабилизация. Наред с погасяване на редица стари задължения, за последните 18 месеца общината успя да намали дългосрочния си дълг с над 6 млн. лв. Към 31.12.2023 г. дългът е бил в размер на 27 млн. лв., а към 30.06.2025 г. той е намалял до 21 млн. лв.



През 2024 г. Общински съвет Благоевград одобри дългосрочен общински дълг на стойност до 14,5 млн. лева с цел осигуряване на средства за конкретни капиталови обекти и плащания, които не са налични по бюджета на общината, средства за собствено самоучастие за изпълнявани проекти по национални програми и програми на ЕС и ЕИП. По-голямата част от този дълг все още не е усвоена, като до края на 2024 година са усвоени 570 хил. лева. През 2025 година до момента не са усвоявани средства от заема, като първото усвояване за годината ще бъде извършено след завършване на ул. "Промишлена“.



Решението предстои да бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет – Благоевград. При одобрение кметът ще отправи официално искане до Министерството на финансите и ще извърши необходимите действия за подписване на новото споразумение. Ако бъде разрешено рефинансирането, то няма да утежни общинския бюджет, защото по него не се дължат лихви и такси.