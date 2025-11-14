Методи Байкушев. В тази връзка той направи следния отчет (публикуваме текста без редакторска намеса):
Ето какво свършихме в най-кратък отчет:
1. Изградихме, реконструирахме или ремонтирахме основно следните улиците и булеварди:
"Хвойна“, "Ванюша Валчук“, част от "Джеймс Баучер“, "Васил Левски“, "Мара Бунева“, "Братя Миладинови“, "Братя Иванови“, "Христо Татарчев“, "Данаил Крапчев“, "Аргир Манасиев“, "Иван Рилски“, "Иван Вазов“, "Леон Ламуш“ част от "Арсений Костенцев“, "Иван Михайлов“, "Влахина“ в с. Покровник, "Родолюбие“, "Патриарх Евтимий“ и др.
В момента се работи по още 4 улици. Проектирани, възложени и чакащи финансиране от държавата са още десетки.
Създадохме над 150 нови паркоместа при кампуса на АУБ и участъка над Поликлиниката и МБАЛ "Пулс“.
Някои от тези ремонти причиниха огромно неудобство. Но беше важно да ги направим, защото така ще намалим честите ВиК аварии и загубите на вода.
2. 149 млн. лв. са средствата от външно финансиране, които Благоевград привлече. Сключихме 57 договора, подадохме още 42 проектни идеи, за които чакаме одобрение. Сред проектите са:
Обновяване на парк "Бачиново“, обновяване на парк "Ловен дом“, възкресяване на Обсерваторията, изграждане на нова паркова зона и нов полуподземен паркинг в кв. "Струмско“, изграждане на изцяло нова училищна сграда за гимназия, нови социални услуги, реконструкция и покриване на ул. "Александър Стамболийски“, обновяване на дворните пространства на общинските училища, подобряване на качеството на въздуха с подмяна да старите печки, озеленяване на кални петна, подмяна на осветлението в част от кварталите и селата и др.
3. Обновяване на публични и многофамилни жилищни сгради:
В момента се санират 15 многофамилни жилищни сгради от Първия етап на НПВУ. На останалите одобрени 3 сгради работата ще започне до края на месеца. По Втори етап са одобрени 11. Санират се кметствата на Покровник, Зелен дол, Падеш, Логодаж и Бучино. Съвсем скоро ще започнем работа по зала "22 септември“ и ремонт на Басейна в Еленово.
Работим по саниране, оборудване и обзавеждане на дома за стари хора в "Струмско“, изгражда се и допълнителна сграда. Санира се дома за възрастни лица с деменция в с. Падеш и се изграждат три нови сгради към него.
Към своя край е ремонтът на 2-ро ОУ "Димитър Благоев“. До края на месеца ще започне работата на 4-то ОУ "Димчо Дебелянов“.
В момента се изгражда сградата на Младежки център – Благоевград. Извършен е вътрешен ремонт на югозападното крило на сградата на МУЦ-а.
4. Изградихме напълно нова детска и спортна площадка на ул. "Стефан Стамболов“, основно ремонтирахме детската площадка, скейт парка и стрийт фитнеса в парк "Даме Груев“, в момента изграждаме изцяло две модерни детски площадки в кв. "Струмско“.
Общо ремонтираме 27 площадки. На алеята за парк "Бачиново“ при голямата детска площадка монтирахме автоматизирана самопочистваща се тоалетна, която е леснодостъпна за хора с увреждания и майки с деца. Ще посрещнем следващото лято с подменени общо 16 градски чешми.
5. Увеличихме двойно сепарирания рециклируем отпадък и намалихме количеството депонирани отпадъци с близо 10%. Затворихме незаконното сметище в с. Изгрев, направихме извозването на строителни отпадъци безплатно, закупихме нова техника за града, до дни започва разполагането на нови контейнери за биоразградими отпадъци – първо в училища, социални заведения, ресторанти, хотели и зеленчукови магазини, а после и на други места.
6. Изпълняваме проект за подмяна на старите печки с климатици, озеленяваме 10 кални петна в кварталите, подменяме болни и опасни дървета с нови от подходящи за новите климатични условия видове. Крайната цел е увеличаване на растителността, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на фините прахови частици.
7. Детските градини преминаха на делегирани бюджети, пуснахме електронен прием и в първи клас. Целта ни е с новата учебна сграда с европейско финансиране всички училища в общината да преминат на едносменен режим.
8. Поддържаме гробищните паркове по нов начин – почистваме ги редовно, подменихме старите чешми, правим средата по-достъпна. Ще създадем услуга "поддръжка на гробни места“.
Въведохме нов програмен продукт в БД "Обреден дом“, посредством който ще въведем електронно всички гробни места и данни за починалите. Тече геодезическо заснемане на всяко гробно място на старите и на новите гробища и те ще бъдат отразени в ГИС системата на община Благоевград.
9. Дигитализираме общината:
Разработихме и внедрихме единна публично достъпна и безплатна за ползване ГИС система, която дава възможност за изобразяване и комбиниране на различна информация в достъпен вид – от адресен регистър и устройствени зони, през информация за велоалеи, обхват на синя зона, електрически проводници и комуникационни станции, до градска растителност и контейнери за разделно събиране на отпадъци.
Внедрихме системите "СигналИн“ – за бързо и лесно подаване на сигнали от граждани и "казва.бг“ – за обратна връзка за административното обслужване.
Подобрихме работните процеси в администрацията, като добавихме нови функционалности в съществуващата деловодна система и въведохме общо ползване от администрацията на междурегистровия обмен на информация – Regix, който преди това се ползваше много ограничено. Така в повече случаи не се налага гражданите да предоставят десетки документи от други институции, а общинската администрация се снабдява с тях по служебен път.
От този месец въвеждаме изцяло нова деловодна система и електронен документооборот на преписките.
Поставихме ПОС – терминали на всяко гише от Центъра за административно обслужване. Гражданите вече могат да заплащат не само с карти издадени от български банки, а и с международни такива.
През 2024 г. Община Благоевград беше наградена от Асоциация "Прозрачност без граници" с награда за прилагане на стратегически подход при осъществяването на контролната дейност на общината върху общинските дружества. През 2025 г. бяхме отличени и с грамота от НСОРБ за принос за развитието на местното самоуправление.
10. Дадохме повече свобода на нашите културни институти – преобразувахме Ансамбъл "Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд, които заедно с Кукления театър вече сами кандидатстват, печелят проекти и създават впечатляващи събития у нас и в чужбина.
Подновихме салона на Кукления театър и изложбените зали на галерията, предстои зала "Пейо Яворов“.
Календарът със събития на общината вече е ясен и достъпен, а сцената е по‑отворена от всякога – за ученици, студенти, артисти и хора от уязвими групи, които не само гледат, но и участват в създаването на изкуство.
И още – предстои стартирането на първата сесия на Общински фонд "Култура“ още тази година, което означава нови възможности и подкрепа за творчески идеи и независимия местен талант.
Уважаеми съграждани,
наясно съм, че има още много, страшно много работа в града. Благодаря за Вашето доверие, подкрепа и търпение. Най-много благодаря за Вашите критики и предложения. Те ни помагат да взимаме добри решения и да поставяме правилните приоритети. Както и да се поправяме, когато допускаме грешки.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.