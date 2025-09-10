Кметът на Благоевград каза какво се случва с разкопаното каре от улици зад Операта

© Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев даде пресконференция по актуални теми и въпроси, свързани с града и малките населени места. Сред темите бяха предстоящия ремонт на закрития плувен басейн в квартал "Еленово“, както и ремонта на карето от улици, което се намира зад сградата на Камерна опера и Народно читалище "Никола Вапцаров“ – Благоевград, предаде репортер на "Фокус“.



По отношения на закрития плувен басейн, градоначалникът коментира, че се очаква до началото на октомври да приключи съгласуването на проекта, след което ще може веднага да се започне работа. "Осигурили сме транспорт за състезателите в спортните клубове – 22 местен автобус, който от понеделник до петък ще прави по 3 курса до Симитли, който ще извозва децата, които няма да бъдат превозвани от своите родители“, каза още той.



Във връзка с разкопаните улици зад Операта, градоначалникът подчерта, че недоволството на гражданите е абсолютно основателно. "Ние осъзнаваме, че проточили се ремонт създава огромни неудобства – както на ежедневно-битово ниво, така и от гледна точка здравето на гражданите и възможността им да се придвижват нормално. Съзнаваме, че тези ремонти влияят и на малките бизнеси, които са ситуирани на тези улици. Истината е, че тази държавна програма беше представена от поредица от правителства чрез МРРБ като такава, с която държавата ще финансира изцяло, включително авансово, всички плащания по тези обекти, за всички общини. И съответно, че плащанията ще се случват ритмично“, добави той.



По думите му тези обекти няма как да бъдат изпълнени без държавна помощ. "Говоря за многомилионни обекти, с пълна подмяна на ВиК, асфалт и тротоари, което не е по силите на никоя община, поради което всички общини подадоха десетки проекти по тази програма, за да могат да подменят критичната инфраструктура, за да не се стига до ситуация, каквато имаме в Плевен, където ВиК мрежата е напълно компрометирана, от години не е правено нищо, съответно е спестявано и разкопаването на улици, за да не се плаща политическа цена, но в един момент цената идва и трябва да се плати. Общината няма собствен, заделен бюджет, за финансирането на тези обекти именно защото те са включени в Закона за държавния бюджет. Включително всеки един от вас може днес да отвори Закона за държавния бюджет за 2025 г. и да види тези улици, с имената и със стойностите, които държавата е поела да плати на община Благоевград и съответно тя на строителите“, добави той.



Методи Байкушев каза, че е очевидно, че има недостиг на средства в държавния бюджет.



"Ние разбираме, че в момента държавата е в затруднено положение. Така, че това, което ние може да направим като община е да поддържаме добрия диалог със строителите. Тук бързам да кажа и да благодаря на строителите, въпреки огромните забавяния в плащанията – продължават да работят, макар и със забавени темпове. Имаме ясно заявено намерение от страна на държавата за плащане на всички дължими суми, на всички заявени плащания, които сме поискали към МРРБ и се надяваме, че държавата ще изпълни този ангажимент, което ще ни позволи да приключим с тези улици във възможно най-кратки срокове. Говорим конкретно за остатъка от улица "Аргир Манасиев“. Знаете, че половината улица вече е асфалтирана и с изградени тротоари. Улица "Иван Вазов“, улица "Иларион Макариополски“ и улица "Иван Рилски“. Това са критичните улици. Другите улици, които са разкопани, са все още в срок и строителите са поели ангажимент – независимо от това, че плащанията може да се забавят, те ще ги завършат в срок и ще чакат плащанията от МРРБ“, отбеляза той.



Той коментира, че през тази година се измени и Закона за държавния бюджет, като практически на общините е било забранено да финансират тези проекти, включително и със заеми.



"Така че ние и това не може да направим, въпреки че знаете, че от одобрения заем от ОбС миналата година, ние имаме усвоени едва 580 хил. лв. и на теория имаме възможност да пренасочим част от този заем към тези улици, но така беше изменен закона, че ако ползваме тези заеми, държавата няма да ни възстанови средствата, което означава, че тези средства ще останат за сметка на гражданите на Благоевград. Именно заради това поддържаме добър диалог с фирмите и търсим начин със собствени средства, с малки, частични плащания, да осигурим плащания, така че да не се спира докато чакаме големите плащания от страна на МРРБ. Към момента сме заявили плащания за над 7 млн. лв., които не сме получили като последното плащане за улиците зад операта е от декември 2024 г. Тоест ние вече 9 месеца не сме получили никакви плащания за тези улици“, отбеляза той.