Кметът на Благоевград Методи Байкушев се срещна с посланика на Дания в България Н. Пр. Флеминг Стендер.

Разговорът бе фокусиран върху възможностите за бъдещо партньорство в сферите на образованието, бизнеса и туризма, като акцент бе поставен върху укрепването на отношенията между двете страни.

В рамките на срещата бяха обсъдени и теми, свързани с икономическата конкурентоспособност и инфраструктурните проекти в областния център.

Двете страни изразиха готовност да поддържат активен диалог, който да допринесе за задълбочаване на двустранното сътрудничество.