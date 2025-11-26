Методи Байкушев се срещна с посланика на Дания в България Н. Пр. Флеминг Стендер.
Разговорът бе фокусиран върху възможностите за бъдещо партньорство в сферите на образованието, бизнеса и туризма, като акцент бе поставен върху укрепването на отношенията между двете страни.
В рамките на срещата бяха обсъдени и теми, свързани с икономическата конкурентоспособност и инфраструктурните проекти в областния център.
Двете страни изразиха готовност да поддържат активен диалог, който да допринесе за задълбочаване на двустранното сътрудничество.
